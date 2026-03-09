O femeie a fost evacuată de pe un zbor intern American Airlines, de la la Tampa, după ce a refuzat să folosească căștile și a redat videoclipuri la volum ridicat, provocând haos și tensiune la bord. Poliția a intervenit pentru a o scoate, iar ceilalți pasageri au urmărit scena.

Refuzul de a folosi căștile

Incidentul a început atunci când însoțitorii de zbor i-au cerut politicos să folosească căștile pentru a nu deranja ceilalți pasageri. Femeia nu doar că a refuzat, dar a început să țipe și să folosească limbaj ofensator, ignorând complet solicitările echipajului, scrie Adevărul.

Potrivit unui videoclip postat pe TikTok, pasagera a redat un videoclip la 50% volum timp de aproximativ 30 de secunde și a întrebat indignată: „Am redat un videoclip timp de 30 de secunde, la 50% volum, și acesta este motivul pentru care mă dați jos?”.

Haos și intervenția autorităților

Echipajul a încercat să calmeze situația, dar femeia a continuat să țipe și să manifeste agresivitate verbală față de ceilalți pasageri și personalul de bord. Atmosfera a devenit tensionată, iar unii pasageri s-au arătat speriați de comportamentul ei.

Poliția a fost chemată la fața locului și a reușit să o evacueze din avion. În timpul escortării, femeia continua să țipe și să fluture degetul spre ceilalți pasageri, însă mulți dintre ei au aplaudat intervenția autorităților, apreciind modul rapid și sigur în care s-a acționat.

Un martor a declarat că pasagera părea să fie sub influența alcoolului, ceea ce ar fi contribuit la comportamentul agresiv și lipsa de cooperare.

Noi reguli în aviație privind căștile

Incidentul survine într-un context în care mai multe companii aeriene, precum United Airlines, au introdus reguli stricte pentru folosirea căștilor la bord. Conform acestor reguli, orice pasager care redă sunete de pe telefon, tabletă sau laptop fără căști poate fi evacuat din avion. În plus, compania poate decide să interzică persoanei să mai zboare pentru o perioadă.

Reprezentanții American Airlines nu au oferit încă un punct de vedere oficial despre incident. Totuși, cazurile de acest tip subliniază importanța respectării regulilor de comportament la bord pentru siguranța și confortul tuturor pasagerilor.