Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni pe 7 martie, la Miami, cu mai mulți lideri din America Latină, în cadrul unui summit regional, potrivit unui oficial al . Evenimentul are loc într-un context geopolitic tensionat în regiune și ar putea viza, potrivit presei argentiniene, combaterea influenței Chinei pe continent.

Reuniune la Miami cu lideri considerați apropiați de Washington

Summitul este programat să aibă loc în statul Florida și ar urma să reunească liderii Argentinei, Paraguayului, Boliviei, El Salvadorului, Ecuadorului și Hondurasului. Oficialul Casei Albe nu a oferit detalii suplimentare despre agenda reuniunii și nici nu a confirmat explicit lista participanților, scrie Agerpres.

Potrivit informațiilor apărute în presa argentiniană, printre invitați se numără președintele Argentinei, Javier Milei, și președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, doi dintre cei mai apropiați aliați ai lui Donald Trump în America Latină.

Casa Albă nu a precizat în mod oficial cine sunt invitații și nici temele exacte de discuție.

Context tensionat după operațiunea din Venezuela

Reuniunea de la Miami vine la două luni după operațiunea militară americană din Venezuela, care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro, la începutul lunii ianuarie. Acțiunea a fost descrisă drept o demonstrație spectaculoasă de forță a Statelor Unite în regiune.

Summitul are loc, așadar, într-un climat regional sensibil, marcat de repoziționări politice și tensiuni geopolitice.

Influența Chinei, posibil subiect central

Conform presei argentiniene, întâlnirea diplomatică se va concentra pe combaterea influenței Chinei în America Latină. Deși Casa Albă nu a confirmat oficial acest aspect, tema ar putea fi una dintre prioritățile discuțiilor dintre liderii prezenți.

În contrast, liderii Braziliei, Columbiei și Mexicului, politicieni de stânga, au relații mai complicate cu Donald Trump și nu sunt menționați printre participanți.

Referire la „Doctrina Donroe”

Republicanul, care în trecut a criticat intervenționismul american, afirmă în prezent că implementează „Doctrina Donroe”, un joc de cuvinte inspirat de politica președintelui american James Monroe.

În 1823, acesta susținea că America Latină reprezenta domeniul exclusiv de influență al Statelor Unite.