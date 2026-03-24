Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii

Ana Beatrice
24 mart. 2026, 15:01
Sursă Foto: Facebook - Bolt
Cuprins
  1. Cum a ajuns un șofer Bolt să conducă fără permis
  2. Ce nereguli au ieșit la iveală

Un control de rutină al polițiștilor rutieri din Constanța a scos la iveală o situație gravă. Un șofer de Bolt a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat. Acesta este acum cercetat penal, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Verificarea a avut loc pe bulevardul Tomis, în cadrul unei acțiuni dedicate controlării șoferilor care desfășoară activități de transport alternativ.

Cum a ajuns un șofer Bolt să conducă fără permis

Un caz greu de crezut a ieșit la iveală în Constanța. Un bărbat de 55 de ani a fost oprit de polițiști în dimineața zilei de 24 martie, în jurul orei 08:40. Verificările au arătat că acesta nu mai avea dreptul legal de a conduce.

Permisul îi fusese suspendat încă din luna februarie, după ce fusese sancționat pentru comportament agresiv în trafic. Cu toate acestea, bărbatul se afla din nou la volan, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Ce nereguli au ieșit la iveală

Bărbatul a continuat să transporte pasageri prin intermediul platformei de ride-sharing, deși avea permisul suspendat. Astfel, acesta a ignorat complet restricțiile impuse de lege.

Decizia sa vine după o sancțiune deloc ușoară, primită pentru un comportament periculos în trafic. Acesta a fost caracterizat prin nerespectarea distanței față de alte vehicule, frânări bruște și manevre riscante, care puteau pune în pericol siguranța celorlalți participanți.

La momentul opririi, testările pentru consumul de alcool și substanțe interzise au avut rezultate negative. Chiar și în aceste condiții, gravitatea situației rămâne. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, faptă sancționată de lege.

