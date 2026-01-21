B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”

Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”

Traian Avarvarei
21 ian. 2026, 09:08
Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
Vipan Kumar, indianul care a salvat o fetiță de 5 ani dintr-un lac înghețat. Sursa foto: Captură video - Digi24
Indianul care a salvat o fetiță de 5 ani din lacul înghețat al Parcului Romanescu din Craiova a fost externat din spital. El vrea o vreme să se odihnească și are în plan să meargă acasă, în India, la familia sa.

Ce a spus indianul-erou la externare

„Toți oamenii din România sunt foarte buni”, a spus Vipan Kumar, la ieșirea din spital.

El a mai susținut că în perioada următoare se va odihni și are în plan să-și viziteze familia din India, scrie Digi24.

Pentru gestul său eroic, Vipan Kumar va fi făcut cetățean de onoare al Craiovei. De asemenea, oameni de rând au donat o sumă consistentă de bani pentru el.

Povestea indianului-erou. Și el are o fetiță acasă

Vipan Kumar are 47 de ani, e din India și din 2024 lucrează în construcții, la o firmă din Dolj. El a intervenit când fetița a căzut în lacul înghețat și a reușit să o țină la suprafață mai bine de 20 de minute, până când pompierii au ajuns la ei.

Copila e în continuare în spital.

Impresionat de curajul lui, patronul firmei i-a promis că îi dă concediu ca să meargă acasă să îşi vadă familia.

„Am şi eu o fetiţă. În India, o fetiţă la fel. M-am gândit la ea ca şi cum ar fi fost fetiţa mea de asta am încercat să o salvez. Mi-e dor de fetiţa mea”, a spus Vipan Kumar.

