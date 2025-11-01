B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin

Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 21:57
Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ajutorul de încălzire se acordă în sezonul rece
  2. Cum se acordă sprijinul pentru încălzire
  3. Ajutorul de încălzire plătit iarna trecută

Ajutorul de încălzire în sezonul rece va fi acordat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Cei interesați pot depune cereri pentru a beneficia de sprijinul acordat de stat.

Ajutorul de încălzire se acordă în sezonul rece

Persoanele aflate în situaţii de vulnerabilitate vor primi și în acest an sprijin pentru acoperirea costurilor cu încălzirea. Ajutorul de încălzire se va acorda pe în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Cei interesați, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pot depune cererile conform legii. Anunțul a fost făcut de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Potrivit sursei citate, în această perioadă sunt primite și cererile pentru suplimentul la energie, beneficiu care se acordă pe tot parcursul anului.

Ajutorul destinat încălzirii, aferent sezonului rece 2025-2026, precum şi suplimentul pentru energie au putut fi solicitate începând cu luna octombrie. Sprijinul financiar este reglementat de Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutorul de încălzire  acoperă total sau parţial costurile cu încălzirea locuinţei în perioada de iarnă, în vreme ce suplimentul pentru energie se acorădă lunar, pe tot parcursul anului.

Cum se acordă sprijinul pentru încălzire

Procedura legală în vigoare stabilește că ajutorul de încălzire pentru locuințe este acordat de primării. Mai exact, primarul emite o dispoziție pentru persoanele eligibile.

Au drept să primească acest beneficiu social familiile sau persoanele singure care nu au alte bunuri ori proprietăţi. Pentru a se califica, solicitanții trenbuie să aibă un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor. În cazul persoanelor singure, nivelul minim al venitului  crește până la 2.053 lei net.

„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depune la primăria primăria localităţii pe raza căreia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială / al municipiului Bucureşti”, precizează ANPIS.

Plățile sunt efectuate din fondurile aflate la dispoziția Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin intermediul agenţiilor teritoriale. Banii vor ajunge la beneficiari cu începere din luna decembrie 2025.

Ajutorul de încălzire plătit iarna trecută

Pentru sezonul rece trecut, ANPIS a efectuat plăți pentru două milioane de ajutoare şi suplimente. Ajutorul de încălzire se acordă pentru toate sursele de energie utilizate de populație. Banii sunt plătiți pentru acoperirea facturilor la energie termică, la gaze naturale, la energie electrică, dar și pentru lemn, cărbune sau combustibili petrolieri. Sumele totale plătite însumează aproximativ 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare şi suplimente au fost acordate pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri. Este vorba despre aproximativ 1,5 milioane ajutoare, în valoare de circa 911 milioane lei.

Potrivit statisticilor oficiale, pentru compensarea facturilor la gaze naturale s-au acordat peste 160.000 ajutoare. Valoarea acestora a fost de aproximativ 35 milioane lei. Pentru sistemele de încălzire cu energie electrică s-au plătit 270.000 ajutoare, în valoare de aproximativ 76 milioane lei). În cazul energiei termice, au fost acordate aproximativ 38.000 ajutoare, în valoare de 10 milioane lei.

Pe ultimele patru sezoane reci (2021-2024), numărul total de ajutoare şi suplimente plătite, conform legii a depăşit 6,7 milioane. Suma totală s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.

Tags:
Citește și...
Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
Politică
Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
Politică
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
Politică
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
Bolojan, încolțit din toate părțile. Fifor (PSD): „Domnule Bolojan, dacă evitați din nou dialogul, atunci, da, se întâmplă ceva grav”
Politică
Bolojan, încolțit din toate părțile. Fifor (PSD): „Domnule Bolojan, dacă evitați din nou dialogul, atunci, da, se întâmplă ceva grav”
Sorin Grindeanu încă așteaptă o explicație din partea lui Bolojan, referitoare la redimensionarea trupelor SUA în România: „De trei zile, n-auzim decât liniște de la Guvern”
Politică
Sorin Grindeanu încă așteaptă o explicație din partea lui Bolojan, referitoare la redimensionarea trupelor SUA în România: „De trei zile, n-auzim decât liniște de la Guvern”
George Simion, ironic: „Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii, intra economia în recesiune și cădea euro. Așa, nu s-a mărit TVA-ul”
Politică
George Simion, ironic: „Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii, intra economia în recesiune și cădea euro. Așa, nu s-a mărit TVA-ul”
Când se va întâlni Nicușor Dan cu Donald Trump. Ludovic Orban anunță când va merge președintele la Washington
Politică
Când se va întâlni Nicușor Dan cu Donald Trump. Ludovic Orban anunță când va merge președintele la Washington
Ludovic Orban dezvăluie culisele numirii Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce relație este între Nicușor Dan și PSD
Politică
Ludovic Orban dezvăluie culisele numirii Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce relație este între Nicușor Dan și PSD
Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament
Politică
Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament
Ultima oră
22:25 - Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
21:18 - Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
21:04 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 2 – 8 noiembrie: „În noiembrie se activează foarte multe energii care ne permit să identificăm elemente de destin cu adevărat importante” (Video)
18:52 - Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
18:30 - Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol
17:52 - Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
17:07 - Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
16:43 - Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
15:56 - Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
15:55 - Dublă sărbătoare pe 1 noiembrie. De ce milioane de români aprind lumânări. Sfinții care unesc estul cu vestul