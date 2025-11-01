Ajutorul de încălzire în sezonul rece va fi acordat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Cei interesați pot depune cereri pentru a beneficia de sprijinul acordat de stat.

Ajutorul de încălzire se acordă în sezonul rece

Persoanele aflate în situaţii de vulnerabilitate vor primi și în acest an sprijin pentru acoperirea cu încălzirea. Ajutorul de încălzire se va acorda pe în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Cei interesați, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pot depune cererile conform legii. Anunțul a fost făcut de (ANPIS).

Potrivit sursei citate, în această perioadă sunt primite și cererile pentru suplimentul la energie, beneficiu care se acordă pe tot parcursul anului.

Ajutorul destinat încălzirii, aferent sezonului rece 2025-2026, precum şi suplimentul pentru energie au putut fi solicitate începând cu luna octombrie. Sprijinul financiar este reglementat de Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru .

Ajutorul de încălzire acoperă total sau parţial costurile cu încălzirea locuinţei în perioada de iarnă, în vreme ce suplimentul pentru energie se acorădă lunar, pe tot parcursul anului.

Cum se acordă sprijinul pentru încălzire

Procedura legală în vigoare stabilește că ajutorul de încălzire pentru locuințe este acordat de primării. Mai exact, primarul emite o dispoziție pentru persoanele eligibile.

Au drept să primească acest beneficiu social familiile sau persoanele singure care nu au alte bunuri ori proprietăţi. Pentru a se califica, solicitanții trenbuie să aibă un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor. În cazul persoanelor singure, nivelul minim al venitului crește până la 2.053 lei net.

„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depune la primăria primăria localităţii pe raza căreia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială / al municipiului Bucureşti”, precizează ANPIS.

Plățile sunt efectuate din fondurile aflate la dispoziția Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin intermediul agenţiilor teritoriale. Banii vor ajunge la beneficiari cu începere din luna decembrie 2025.

Ajutorul de încălzire plătit iarna trecută

Pentru sezonul rece trecut, ANPIS a efectuat plăți pentru două milioane de ajutoare şi suplimente. Ajutorul de încălzire se acordă pentru toate sursele de energie utilizate de populație. Banii sunt plătiți pentru acoperirea facturilor la energie termică, la gaze naturale, la energie electrică, dar și pentru lemn, cărbune sau combustibili petrolieri. Sumele totale plătite însumează aproximativ 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare şi suplimente au fost acordate pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri. Este vorba despre aproximativ 1,5 milioane ajutoare, în valoare de circa 911 milioane lei.

Potrivit statisticilor oficiale, pentru compensarea facturilor la s-au acordat peste 160.000 ajutoare. Valoarea acestora a fost de aproximativ 35 milioane lei. Pentru sistemele de încălzire cu energie electrică s-au plătit 270.000 ajutoare, în valoare de aproximativ 76 milioane lei). În cazul energiei termice, au fost acordate aproximativ 38.000 ajutoare, în valoare de 10 milioane lei.

Pe ultimele patru sezoane reci (2021-2024), numărul total de ajutoare şi suplimente plătite, conform legii a depăşit 6,7 milioane. Suma totală s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.