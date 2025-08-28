Insula izolată din Atlantic unde timpul pare să stea pe loc. Nu are aeroport, iar internetul este foarte limitat

În mijlocul Oceanului Atlantic se află Bouvet, cea mai izolată insulă locuită din lume. Aici nu există aeroport, internetul este limitat, iar singura legătură cu civilizația se face pe mare, după o călătorie de opt zile.

O insulă departe de lume

Cum sunt oamenii de pe Insula Bouvet

Insula se află în sudul Oceanului Atlantic, la mai mult de 3.300 de kilometri de America de Sud și la 2.816 kilometri de Africa de Sud. Distanța până în Europa este și mai mare, insula fiind la peste 8.600 de kilometri de Spania.

Aceasta face parte dintr-un arhipelag vulcanic format din trei insule, dar doar Bouvet este locuită. Suprafața sa este de doar 207 kilometri pătrați, ceea ce nu este suficient pentru a construi un aeroport.

Singura modalitate de acces este prin transport maritim, cu vase de sau de . Chiar și în cele mai bune condiții, traversarea durează cel puțin opt zile, informează !

În zona cea mai plată a insulei se găsește singura așezare unde locuiesc aproximativ 238 de persoane. Oamenii de aici se consideră o mare familie și folosesc termenul „buddy” când comunică între ei.

Oamenii își bazează viața pe schimbul de produse și ajutorul reciproc, reușind astfel să trăiască sustenabil, departe de agitația lumii moderne. Pe insulă, liniștea, natura neatinsă și marea nesfârșită fac parte din rutina zilnică.