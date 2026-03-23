Inteligența artificială schimbă radical locurile de muncă. Riscuri și oportunități

Selen Osmanoglu
23 mart. 2026, 10:04
Inteligența artificială schimbă radical locurile de muncă. Riscuri și oportunități
Cuprins
  1. Sectoarele cele mai vulnerabile
  2. Valul de concedieri în marile corporații
  3. Noi roluri și oportunități
  4. Trei direcții majore de evoluție profesională

Piața globală a muncii se află într-o transformare accelerată, avertizează Goldman Sachs. Raportul băncii de investiții relevă că până la 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi expuse automatizării în următorul deceniu, pe fondul extinderii rapide a inteligenței artificiale. Totodată, apar noi oportunități în sectoare emergente și în adaptarea rolurilor existente.

Sectoarele cele mai vulnerabile

Analiza Goldman Sachs arată că aproximativ 7% din forța de muncă globală este expusă riscului de automatizare. Nu este vorba despre dispariția instantanee a joburilor, ci despre restructurarea sau preluarea sarcinilor repetitive de către algoritmi. Cele mai afectate domenii sunt finanțele, administrația și consultanța, unde până la 25% din sarcini pot fi automatizate, scrie Click.

Profesiile care necesită creativitate, leadership sau interacțiune directă cu oamenii rămân mai puțin expuse.

„Schimbarea nu depinde de nivelul salariilor sau al educației, ci de natura activităților”, precizează raportul.

Valul de concedieri în marile corporații

Tendința este deja vizibilă în deciziile companiilor mari. Giganti tehnologici precum Amazon și Microsoft au operat concedieri masive invocând eficientizarea prin automatizare.

Amazon a eliminat aproximativ 30.000 de posturi într-un singur an.

Microsoft a redus circa 15.000 de poziții.

Și sectorul financiar se alătură acestui trend, instituții precum HSBC analizând reduceri semnificative de personal în favoarea sistemelor automatizate.

Noi roluri și oportunități

Impactul AI nu este doar negativ. Majoritatea joburilor vor fi doar parțial transformate. Estimările OCDE arată că mai puțin de 7% dintre locuri de muncă riscă automatizarea completă.

În paralel, se conturează noi domenii de activitate, precum infrastructura AI și construcția de centre de date, care au generat în Statele Unite peste 200.000 de noi locuri de muncă începând cu 2022, în special în instalații electrice, HVAC și construcții.

Trei direcții majore de evoluție profesională

  • Creșterea cererii pentru specialiști în inteligență artificială.
  • Apariția unor profesii complet noi, extrem de specializate.
  • Adaptarea rolurilor existente, unde angajații vor lucra alături de sisteme inteligente.

În ansamblu, piața muncii nu dispare, ci intră într-o etapă de transformare accelerată. Diferența va fi făcută de capacitatea angajaților de a se adapta și de viteza cu care sistemele educaționale și economice răspund schimbării structurale.

Citește și...
O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
Eveniment
O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
Eveniment
Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
Simularea Bacalaureatului, prima zi. Aproximativ 95,6% dintre elevi susțin proba la Limba și literatura română. Profesorii din 63 de licee nu vor participa
Eveniment
Simularea Bacalaureatului, prima zi. Aproximativ 95,6% dintre elevi susțin proba la Limba și literatura română. Profesorii din 63 de licee nu vor participa
Au fost două cutremure în România, în această dimineață. Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Eveniment
Au fost două cutremure în România, în această dimineață. Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Scene dramatice pe Drumul Expres Craiova: Un autocar cu zeci de copii, implicat într-un grav accident
Eveniment
Scene dramatice pe Drumul Expres Craiova: Un autocar cu zeci de copii, implicat într-un grav accident
Donald Trump amenință Iranul cu atacuri asupra infrastructurii energetice. Ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Eveniment
Donald Trump amenință Iranul cu atacuri asupra infrastructurii energetice. Ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Ambulanțe incendiate lângă o sinagogă din Londra. Incidentul, investigat ca posibil atac antisemit
Eveniment
Ambulanțe incendiate lângă o sinagogă din Londra. Incidentul, investigat ca posibil atac antisemit
Mesaj RO-alert în Tulcea. MApN: Aviația de vânătoare patrulează în zonă / UPDATE: „Contactul radar a fost pierdut când ținta evolua la est de localitatea Sulina”
Eveniment
Mesaj RO-alert în Tulcea. MApN: Aviația de vânătoare patrulează în zonă / UPDATE: „Contactul radar a fost pierdut când ținta evolua la est de localitatea Sulina”
Două eleve s-au luat la bătaie într-o școală din Prahova. Motivul e incredibil
Eveniment
Două eleve s-au luat la bătaie într-o școală din Prahova. Motivul e incredibil
„Nu te-am sunat eu!”. Mesajul purtătorului de cuvânt al Poliției Române, după ce hackerii i-au clonat numărul de telefon (VIDEO)
Eveniment
„Nu te-am sunat eu!”. Mesajul purtătorului de cuvânt al Poliției Române, după ce hackerii i-au clonat numărul de telefon (VIDEO)
Ultima oră
11:28 - PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan
11:23 - Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
11:14 - Florin Cîțu, prevestiri negre pentru România. „Țara va intra în recesiune totală în acest an”
11:01 - Ratele românilor, mai mici de la 1 aprilie. Scăderea IRCC aduce o gură de oxigen, dar tensiunile din Iran pot schimba totul
10:59 - Andrei Beleuț, eliminat înainte de unificare. Câți bani a primit după ce a părăsit Survivor
10:57 - O cunoscută actriță de la Hollywood a murit. Carrie Anne Fleming a jucat în mai multe producții horror
10:39 - O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
10:30 - Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
10:29 - Scăderea consumului și explozia costurilor pun presiune pe economie. IMM-urile, în prima linie a concedierilor și falimentelor
10:28 - Alegeri municipale în Franța. Candidații de stânga victorioși în marile orașe Paris, Lyon şi Marsilia