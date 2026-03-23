Piața globală a muncii se află într-o transformare accelerată, avertizează Goldman Sachs. Raportul băncii de investiții relevă că până la 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi expuse automatizării în următorul deceniu, pe fondul extinderii rapide a inteligenței artificiale. Totodată, apar noi oportunități în sectoare emergente și în adaptarea rolurilor existente.

Sectoarele cele mai vulnerabile

Analiza Goldman Sachs arată că aproximativ 7% din forța de muncă globală este expusă riscului de automatizare. Nu este vorba despre dispariția instantanee a joburilor, ci despre restructurarea sau preluarea sarcinilor repetitive de către algoritmi. Cele mai afectate domenii sunt finanțele, administrația și consultanța, unde până la 25% din sarcini pot fi automatizate, scrie Click.

care necesită creativitate, leadership sau interacțiune directă cu oamenii rămân mai puțin expuse.

„Schimbarea nu depinde de nivelul salariilor sau al educației, ci de natura activităților”, precizează raportul.

Valul de concedieri în marile corporații

Tendința este deja vizibilă în deciziile companiilor mari. Giganti tehnologici precum Amazon și Microsoft au operat concedieri masive invocând eficientizarea prin automatizare.

Amazon a eliminat aproximativ 30.000 de posturi într-un singur an.

Microsoft a redus circa 15.000 de poziții.

Și sectorul financiar se alătură acestui trend, instituții precum HSBC analizând reduceri semnificative de personal în favoarea sistemelor automatizate.

Noi roluri și oportunități

Impactul AI nu este doar negativ. Majoritatea joburilor vor fi doar parțial transformate. Estimările OCDE arată că mai puțin de 7% dintre locuri de muncă riscă automatizarea completă.

În paralel, se conturează noi domenii de activitate, precum infrastructura AI și construcția de centre de date, care au generat în Statele Unite peste 200.000 de noi locuri de muncă începând cu 2022, în special în instalații electrice, HVAC și construcții.

Trei direcții majore de evoluție profesională

Creșterea cererii pentru specialiști în inteligență artificială.

Apariția unor profesii complet noi, extrem de specializate.

Adaptarea rolurilor existente, unde angajații vor lucra alături de sisteme inteligente.

În ansamblu, piața muncii nu dispare, ci intră într-o etapă de transformare accelerată. Diferența va fi făcută de capacitatea angajaților de a se adapta și de viteza cu care sistemele educaționale și economice răspund schimbării structurale.