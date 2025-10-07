Piața muncii din România se adaptează permanent la schimbările sociale și economice. O dovadă a acestei evoluții este actualizarea recentă a Clasificării ocupațiilor din România (COR), prin care au fost adăugate două profesii noi: crescător de câini și instructor de șah. Decizia a fost oficializată prin Ordinul nr. 1.600/1.334/2025, emis de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în colaborare cu Institutul Național de Statistică (INS).

Cum s-a schimbat Clasificarea ocupațiilor din România

Actualizarea COR marchează extinderea domeniilor profesionale recunoscute legal în țară, reflectând modul în care economia și societatea evoluează. Documentul, utilizat de instituții, companii și departamente de resurse umane, stabilește lista completă a ocupațiilor care pot fi încadrate oficial în muncă.

În prezent, Clasificarea ocupațiilor din România include peste 4.000 de , de la cele tradiționale până la profesii moderne, apărute odată cu digitalizarea și transformările din mediul profesional. Modificările nu pot fi făcute arbitrar: procedura este reglementată prin Legea nr. 76/2002 și Ordinul comun nr. 37/83/2022, care stabilesc criteriile pentru introducerea sau eliminarea unei ocupații, în funcție de nevoile pieței, potrivit Capital.ro.

De ce a fost introdusă meseria de crescător de câini

Ocuparea poziției de crescător de câini devine acum o profesie recunoscută oficial în România. Această decizie vine pe fondul expansiunii industriei canine și al necesității de a stabili reguli clare privind creșterea, îngrijirea și selecția raselor. Noua meserie oferă un cadru legal pentru activitatea celor care se ocupă profesional de animale de companie, fie individual, fie în cadrul unor afaceri specializate.

Totodată, recunoașterea oficială a acestei ocupații vine într-un context în care cererea pentru servicii de dresaj, îngrijire și reproducere canină este tot mai mare, iar creșterea responsabilă a animalelor devine o prioritate la nivel național.

Cum a ajuns instructorul de șah o meserie recunoscută

Și instructorul de șah a fost adăugat în lista ocupațiilor oficiale. Această profesie răspunde creșterii interesului pentru jocul de strategie în rândul copiilor și tinerilor, alimentat de competițiile online și de introducerea șahului în școli.

Prin includerea sa în COR, se recunoaște rolul educativ al șahului și contribuția acestuia la dezvoltarea gândirii logice și strategice. Instructorii de șah pot acum să activeze legal în centre , cluburi sportive sau instituții școlare, având o recunoaștere profesională clară.

Adăugarea celor două profesii arată deschiderea autorităților spre domenii în plină expansiune și adaptarea continuă a legislației la realitățile economice. Ministerul Familiei și transmit astfel un semnal pozitiv: orice profesie cu impact social și economic semnificativ poate deveni parte a sistemului oficial de ocupații, dacă există cerere și relevanță pe piața muncii.