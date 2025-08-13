După aproape patru luni de când au comis un jaf, trei bărbaţi au fost reţinuţi. Un alt individ care a luat parte la furt este încă căutat de polițiști.

Cuprins:

Cu ce au plecat hoții de la locul jafului Ce au găsit polițiștii în cadrul percheziiților domiciliare

Cu ce au plecat hoții de la locul jafului

Jaful a avut loc pe 20 aprilie, în jurul orei 00.30, într-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei. În aceeași zi, păgubitul a sunat la 112, pentru a reclama că i s-a furat un seif metalic din locuință, încastrat într-un corp de mobilier. În interiorul seiful se aflau bani şi bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro.

„Astăzi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPB) – Serviciul de Investigaţii Criminale au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat”, informează , miercuri, printr-un comunicat, citat de .

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că jaful a fost comis de patru bărbaţi, toţi cunoscuţi cu preocupări de natură infracţională cu astfel de fapte.

Ce au găsit polițiștii în cadrul percheziiților domiciliare

Miercuri, polițiștii au desfășurat cinci percheziții domiciliare, găsit și ridicând mai multe probe, printre care instrumente artizanale, care ar fi fost folosite la comiterea faptei, bijuterii şi sume de .

„De asemenea, în urma activităţilor specifice efectuate, au fost depistaţi trei bărbaţi, bănuiţi de săvârşirea infracţiunii. Cei în cauză au fost conduşi la audieri, faţă de aceştia urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, mai arată DGPMB.