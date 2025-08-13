B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Jaf de proporții într-o locuință din Sectorul 2. Trei bărbați au fost reținuți după ce au furat bunuri de 20.000 de euro

Jaf de proporții într-o locuință din Sectorul 2. Trei bărbați au fost reținuți după ce au furat bunuri de 20.000 de euro

B1.ro
13 aug. 2025, 14:53
Jaf de proporții într-o locuință din Sectorul 2. Trei bărbați au fost reținuți după ce au furat bunuri de 20.000 de euro
Sursă foto: Pixabay

După aproape patru luni de când au comis un jaf, trei bărbaţi au fost reţinuţi. Un alt individ care a luat parte la furt este încă căutat de polițiști.

 

 

Cuprins:

  1. Cu ce au plecat hoții de la locul jafului
  2. Ce au găsit polițiștii în cadrul percheziiților domiciliare

Cu ce au plecat hoții de la locul jafului

Jaful a avut loc pe 20 aprilie, în jurul orei 00.30, într-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei. În aceeași zi, păgubitul a sunat la 112, pentru a reclama că i s-a furat un seif metalic din locuință, încastrat într-un corp de mobilier. În interiorul seiful se aflau bani şi bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro.

„Astăzi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPB) – Serviciul de Investigaţii Criminale au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat”, informează DGPMB, miercuri, printr-un comunicat, citat de Știrile ProTV.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că jaful a fost comis de patru bărbaţi, toţi cunoscuţi cu preocupări de natură infracţională cu astfel de fapte.

 

 

Ce au găsit polițiștii în cadrul percheziiților domiciliare

Miercuri, polițiștii au desfășurat cinci percheziții domiciliare, găsit și ridicând mai multe probe, printre care instrumente artizanale, care ar fi fost folosite la comiterea faptei, bijuterii şi sume de bani.

„De asemenea, în urma activităţilor specifice efectuate, au fost depistaţi trei bărbaţi, bănuiţi de săvârşirea infracţiunii. Cei în cauză au fost conduşi la audieri, faţă de aceştia urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, mai arată DGPMB.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
Eveniment
Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
Eveniment
Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
Eveniment
Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Eveniment
Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Rețetă pentru supa de fasole verde. Un deliciu unguresc ce nu trebuie ratat
Eveniment
Rețetă pentru supa de fasole verde. Un deliciu unguresc ce nu trebuie ratat
Stațiunea de pe litoralul românesc în care turiștii vin pentru a-și trata afecțiunile. Durerile articulare devin istorie după o vizită aici
Eveniment
Stațiunea de pe litoralul românesc în care turiștii vin pentru a-și trata afecțiunile. Durerile articulare devin istorie după o vizită aici
Povestea tinerei cu copilăria distrusă de tatăl abuziv și care a cerut ajutor pe Tik Tok, pentru că poliția o ignora: „Mi-aș fi dorit să cresc mai bine fără tată, decât într-o familie cu scandaluri”
Eveniment
Povestea tinerei cu copilăria distrusă de tatăl abuziv și care a cerut ajutor pe Tik Tok, pentru că poliția o ignora: „Mi-aș fi dorit să cresc mai bine fără tată, decât într-o familie cu scandaluri”
Roman: Portughez de 60 de ani, prins cu droguri de mare risc în portbagaj
Eveniment
Roman: Portughez de 60 de ani, prins cu droguri de mare risc în portbagaj
Ultima oră
17:03 - Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
17:02 - Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
16:45 - Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
16:42 - Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
16:35 - Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
16:30 - Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești
16:21 - Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
16:19 - Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
16:15 - Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
15:57 - Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari