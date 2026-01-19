Magazin devastat de români la Londra

Magazin devastat de un grup de români la Londra, într-un interval de timp mai scurt de un minut. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere video, însă huliganii au reușit să fugă înainte de sosirea poliției.
Un scandal violent, care a avut drept protagoniști principal membrii agresivi ai unui grup de români s-a petrecut zilele acestea la Londra. Rezultatul a fost un magazin devastat, într-un cartier din capitala Regatului Unit, și încă o pată pe obrazul comunității românești. Incidentul a fost declanșat în contextul unui furt nereușit. O femeie, de origine română, a încercat să-și însușească marfă din magazinul de cartier, fără să o plătească.
Ea a fost surprinsă de angajați care au decis să o dea afară din incintă. Așa cum se întâmplă în asemenea, cazuri, românca frustrată că a fost prinsă, a dorit să se răzbune. Aceasta, în loc să se arate mulțumită pentru că nu a fost dată pe mâna poliției.
Ea a revenit, după câteva minute, însoțită de mai mulți scandalagii, iar lucrurile au escaladat. Banda de români agresivi a distrus rafturile cu marfă și i-a luat la bătaie pe angajații care nu le-au lăsat complicea să fure. În aproximativ 30 de secunde indivizii au vandalizat locația. Apoi, au fugit, înainte ca poliția sesizată, de martorii aflați în zonă, să intervină.
Banda de agresori s-a făcut nevăzută, dar înregistrările de pe camerele de supraveghere video sunt mărturie a atacului devastator pe care l-a comis.
Autoritățile londoneze, care au ajuns la fața locului, au deschis o anchetă. Poliția a stabilit care sunt pagubele din acest magazin devastat și a inițiat procedurile pentru identificarea indivizilor implicați. Au fost audiați martorii și au fost vizionate înregistrările video
Dacă vor fi prinși, în baza probelor colectate de autoritățile de aplicare a legii, ei riscă să ajungă la pușcărie.