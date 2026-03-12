Jonathan, o țestoasă gigant din specia Aldabra, este considerată cel mai bătrân animal terestru din lume. Ea trăiește pe insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic izolat în sudul Oceanului Atlantic, iar vârsta sa estimată este de aproximativ 193 de ani. Longevitatea impresionantă continuă să îi fascineze atât pe cercetători, cât și pe vizitatori.

O țestoasă apărută în secolul al XIX-lea

Jonathan a ajuns pe insula Sfânta Elena în anul 1882, după ce a fost adusă din Seychelles drept cadou pentru guvernatorul colonial Sir William Grey-Wilson. Cercetătorii cred că animalul era deja adult la acel moment, ceea ce înseamnă că s-ar fi născut în jurul anului 1832, scrie Click.

Astfel, țestoasa a trăit aproape două secole de . De-a lungul vieții sale, Jonathan a „văzut” transformări majore ale lumii: a prins epoca apariției automobilului, dezvoltarea aviației, cele două războaie mondiale și chiar era internetului. În tot acest timp, a trăit pe aceeași insulă, devenind un simbol al locului.

O viață lungă, dar încă activă

Chiar și la această vârstă impresionantă, Jonathan rămâne relativ activă. Deși și-a pierdut aproape complet vederea și simțul mirosului, țestoasa continuă să se deplaseze singură și să mănânce bine.

Dieta sa este atent monitorizată de veterinari și îngrijitori și include legume, fructe și plante locale, adaptate nevoilor sale. Mediul stabil în care trăiește, lipsit de prădători naturali, contribuie la starea sa de sănătate și la bunăstarea generală.

Secretul longevității

Experții explică longevitatea extraordinară a lui Jonathan prin mai mulți factori. În primul rând, țestoasele gigant au un metabolism foarte lent, ceea ce le permite să trăiască mult mai mult decât majoritatea animalelor.

În plus, Jonathan a trăit într-un mediu protejat și stabil pe insula Sfânta Elena, unde nu există prădători naturali. Îngrijirea constantă și monitorizarea medicală au contribuit, de asemenea, la menținerea sănătății sale.

Astăzi, Jonathan nu este doar o atracție turistică pentru vizitatorii insulei, ci și un exemplu valoros pentru cercetările despre longevitate. Povestea sa arată cât de mult pot influența mediul, îngrijirea și adaptarea biologică durata de viață a unui animal.