Județul Alba, marcat de ploi abundente și scurgeri de pe versanți. Prefectul Nicolae Albu: Până luni încă mai suntem sub Cod portocaliu. Toate echipele sunt alertate și vor rămâne în teren (VIDEO)

Ploile abundente și scurgeri de ape din Alba nu au provocat deocamdată victime și nici nu au afectat gospodăriile, a precizat prefectul județului, Nicolae Albu, duminică, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

Întrebat care este situația în județul Alba, oficialul a precizat: „Începând de ieri (sâmbătă, 25 decembrie 2021), am avut ploi abundente și scurgeri de pe versanți și am fost sub incidența unui cod portocaliu hidro și chiar roșu azi-noapte. A fost emis și RO-ALERT pe zona de aval de la Barajul Mihoești din orașul Câmpeni. Am avut probleme pe două drumuri, pe un drum comunal în comuna Sohodol – noi aici suntem acum chiar în comuna Sohodol, ne vom deplasa unde a fost drum drumul – și pe un drum vicinal în orașul Abrud. Este vorba de scurgeri de apă, nu de inundații, n-au fost drumuri naționale sau județene afectate. În orașul Abrud podul deja a fost refăcut. Între timp se lucrează în Sohodol și în maxim două ore va fi refăcut și podețul de la comuna Sohodol”.

„Avem echipaje începând de azi-noapte de la ISU, jandarmi, Poliție, (…) drumuri naționale, serviciul gospodărirea apelor și drumuri locale. Vor rămâne în teritoriu atât cât este nevoie. Este important că nu avem victime, nu avem gospodării afectate, dar s-a intervenit preventiv cu buldoexcavatoare pentru a lărgi albia și pentru a permite scurgerile de apă. La noi, în zona montană, sunt scurgeri foarte rapide. Când vine viitura, este bine să acționăm preventiv. După inundațiile pe care le-am avut în Alba în vară, s-au făcut intervenții importante de la serviciul gospodărirea apelor și acest lucru s-a văzut. Până în momentul de față, deși plouă în continuu la munte, nu avem case inundate”, a adăugat prefectul județului Alba.

Referitor la prognoza meteo, Nicolae Albu a explicat: „Până mâine (luni, 27 decembrie 2021) încă mai suntem sub incidența unui Cod portocaliu. De aceea, toate echipele sunt alertate și vor rămâne în teren. Avem utilaje pregătite ca să prevenim până la urmă, dacă avem probleme medicale, pentru că și pe zona Abrud în niciun moment nu s-a pus problema de persoane blocate. (…) La fel, și aici, la Sohodol, monitorizăm situația, sunt 20 de case, dar accesul se face în permanență pedestru pentru a preveni până la urmă eventuale probleme”.

„Nu vor pleca echipele din zonă până când lucrurile sunt sub control. Din fericire, serviciul gospodărirea apelor gestionează Barajul de la Mihoești și sunt deja specialiștii acolo începând de ieri, și pot regla în caz că este nevoie, din baraj, să ajusteze debitul de apă”, a mai spus Nicolae Albu.