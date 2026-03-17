B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Justiția lentă lasă victimele fără răspuns. Ce trebuie să faci dacă dosarul tău stă blocat ani întregi

Justiția lentă lasă victimele fără răspuns. Ce trebuie să faci dacă dosarul tău stă blocat ani întregi

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 09:08
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce durează ani întregi până se face dreptate
  2. Cum ajunge un vinovat să scape, iar victima să lupte singură ani întregi

Justiția lentă a devenit o problemă tot mai apăsătoare. Milioane de dosare se adună în instanțe. Unele cazuri rămân blocate ani întregi, în avantajul celor care încalcă legea. În acest timp, oamenii își pierd răbdarea. Mulți nici nu știu că au la dispoziție soluții legale pentru a grăbi procesul.

Legea prevede un mecanism clar în acest sens. Există cereri prin care procurorii sau judecătorii pot fi obligați să urgenteze dosarele. Procedura este simplă, dar puțin cunoscută. Ea poate face diferența între un proces fără sfârșit și unul rezolvat într-un termen rezonabil.

De ce durează ani întregi până se face dreptate

Pentru unii, dreptatea nu vine în luni, ci în ani de așteptare și incertitudine. Cristina, o tânără de 23 de ani, trăiește această realitate de cinci ani, după un accident rutier petrecut în 2021, în Târgu Jiu. Se afla în mașină cu un prieten și mergeau spre casă, când au fost loviți de un alt șofer.

După impact, au coborât din autoturism, însă bărbatul vinovat a refuzat orice explicație. A dat cu spatele, a prins-o pe Cristina între mașini și a fugit de la locul accidentului. Tânăra a ajuns la spital în stare gravă, cu hemoragie internă și fracturi multiple de bazin. De atunci, dosarul nu a avansat semnificativ, iar vinovatul nu a fost trimis nici până acum în judecată.

„Am rămas inconștientă, m-am trezit la spital. Am lăsat legea să-și spună cuvântul, dar timpul pare să fi lucrat doar în favoarea celui vinovat”, a spus femeia, notează observatornews.ro.

În lipsa unor rezultate, anul trecut a ajuns în fața unui judecător, care a impus anchetatorilor un termen de trei luni pentru soluționarea cazului. La sfatul avocaților, tânăra a făcut un pas în plus și a cerut în instanță urgentarea anchetei, încercând să deblocheze un dosar care pare uitat.

Cum ajunge un vinovat să scape, iar victima să lupte singură ani întregi

În timp ce cel responsabil este în continuare în libertate și are șanse mari să nu fie pedepsit, viața Cristinei depinde încă de tratamente și recuperare. Tânăra ar trebui să primească despăgubiri de zeci de mii de euro, însă procesul bate pasul pe loc. Avocatul ei, Cătălin Crăciunescu, spune clar: „Dosarul trebuia să aibă un parcurs foarte clar şi relativ scurt. Însă nici după cinci ani şi jumătate, acest lucru nu s-a întâmplat şi din păcate pentru clienta mea a intervenit prescripţia răspunderii penale.”

Cu alte cuvinte, timpul a lucrat decisiv în favoarea celui vinovat. Există, totuși, mecanisme legale prin care astfel de situații pot fi accelerate. Cererea de urgentare poate fi depusă în dosarele penale care trenează sau în procesele începute de cel puțin un an. În plus, dacă se dovedește că ancheta sau judecata au fost întârziate nejustificat, reclamanții pot cere despăgubiri. Decizia nu este însă automată și va fi luată tot de un judecător, într-un proces separat.

În cazul litigiilor civile care durează prea mult, de la divorțuri și partaje până la conflicte de muncă, oamenii pot face demersuri. Aceștia pot sesiza direct Inspecția Judiciară. Instituția verifică dacă magistrații au ținut dosarele blocate fără motiv.
Tags:
Ultima oră
11:10 - Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
11:08 - Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
10:54 - Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
10:53 - Aparat dentar pentru copii: informații esențiale înainte de începerea tratamentului
10:48 - Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
10:27 - Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
10:26 - Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
10:17 - Capcanele financiare care îți consumă salariul lună de lună. De ce ajungi să cheltui mai mult decât crezi
10:09 - Schimbări majore la parcările albastre ale Primăriei Capitalei. Se pot face abonamente. Cât costă și cum se fac
10:04 - Cât costă motorina și benzina marți, 17 martie. Au fost înregistrate cele mai mari scumpiri la pompă de când a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu