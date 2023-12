Le ai pe toate de Crăciun și Revelion! B1 TV a pregătit o selecție de programe speciale de Sărbători

B1 TV a pregătit o selecție de programe speciale de Sărbători, cu filme românești de top, documentare, concerte extraordinare și ediții speciale ale emisiunilor B1.

CONCERTE

TINA TURNER – LIVE! / În seara de Revelion, ora 21.00

În anul în care ne-am despărțit de marea artistă, B1 TV vă oferă un concert excepțional, plin de energie și muzică de calitate, care face parte din ultimul turneu al Tinei Turner, ”50th Anniversary Tour”, filmat în anul 2009.

”Tina: Live!” a fost unul dintre cele mai mari turnee ale artistei, acesta având peste 90 de spectacole în 40 de orașe din întreaga lume, la care au participat peste un milion de fani.

În acest show veți putea asculta, printre altele, hiturile ”Love Got To Do With It”, ”The Best”, ”Private Dancer” sau ”We Don’t Need Another Hero.”

PINK: THE TRUTH ABOUT LOVE, LIVE FROM MELBOURNE / În noaptea de Revelion, ora 02.30

Intrăm în noul an cu un show extraordinar, plin de energie şi distracție marca Pink! „So what”, „Try”, „Just like a pill” sunt doar o parte din marile hiturile ale artistei din Statele Unite. Acrobații, artificii și o remarcabilă trupă de dansatori completează acest show total.

CELINE DION – TAKING CHANCES TOUR (LIVE IN BOSTON) / Luni 25 decembrie, ora 23.00

În prima zi de Crăciun, începând cu ora 23:00, urcă pe scenă Celine Dion, cu un show memorabil din turneul internațional „Taking Chances „. Hituri precum „All by myself”, „My heart will go on”, „I’m alive” sau „Power of love” nu vor lipsi, alături de alte surprize muzicale.

CEI TREI TENORI – CONCERT DE CRĂCIUN / Duminică 24 decembrie, ora 23.00

Un concert eveniment, filmat special pentru ziua de Crăciun, ce-i are în prim-plan pe cei trei mari tenori, José Carreras, Plácido Domingo și Luciano Pavarotti.

Spectacolul a fost produs la Viena în anul 1999 și este unul dintre cele mai apreciate concerte din toate timpurile, cu cei trei tenori. Concertul include prestații de excepție, precum: Cantique de noel (O Holy Night), Ave Maria, Oh Tannenbaum, White Christmas, Let is snow, dar și multe alte surprize.

FILME ROMÂNEȘTI DE TOP

BD LA MUNTE ȘI LA MARE / Duminică 24 decembrie, ora 21.00

O comedie de excepție care a generat replici memorabile și nemuritoare și unul dintre cele mai vizionate și apreciate filme ale cinematografiei românești, în regia lui Mircea Drăgan.

Telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale seriei B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

BD ÎN ALERTĂ! / În noaptea de Revelion, ora 00.30

În noaptea de Revelion continuă aventurile personajelor din seria Brigada Diverse, acest ”Home Alone” al cinematografiei românești, filme de care nu te plictisești niciodata, într-o altă comedie în regia lui Mircea Drăgan.

COLIERUL DE TURCOAZE / Duminică 24 decembrie, ora 16.00

O operă cinematografică din seria Mărgelatu, una dintre cele mai îndrăgite serii de filme românești, ce-i are în rolurile principale pe Florin Piersic, Ion Besoiu, Sobi Cseh și Magda Barbu.

MASCA DE ARGINT / Luni 25 decembrie, ora 21.00

Acțiune și comedie marca Florin Piersic într-un alt film din seria Mărgelatu.

BULETIN DE BUCUREȘTI / Luni 1 ianuarie, ora 21.00

În prima zi a noului an, B1 TV vă propune o comedie clasică a cinematografiei românești, în regia lui Virgil Calotescu.

Mircea Diaconu, Catrinel Dumitrescu, Draga Olteanu-Matei și Octavian Cotescu interpretează rolurile principale.

DOCUMENTAR

CHARLES AL III-LEA, NOUL REGE / Luni 25 decembrie, ora 17.00

Filmul prezintă viața lui Charles, aflat mereu între privilegii și scandaluri, pornind de la anii copilăriei și relația cu părinții săi, Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip, și până în prezent. Educația lui Charles, implicarea în cauzele sociale și de mediu încă din anii 1970, căsătoria cu Prințesa Diana, relația cu William și Harry, scandalurile din jurul Familiei Regale, dar și rolul pe care îl are Camilla în viața lui Charles sunt doar o parte dintre subiectele ce sunt abordate în acest film.

Documentarul biografic conține imagini inedite din copilăria și adolescența lui Charles, interviuri cu persoane din anturajul său (inclusiv cu pilotul său de avion și cu majordomul său), istorici și jurnaliști.

Documentarul este produs în anul 2023 și prezintă inclusiv abordarea pe care a avut-o Charles III cu privire la relația cu Harry și Meghan Markle.

EDIȚII SPECIALE B1 TV

SPECIAL B1 CU ELI ROMAN / Duminică 24 decembrie, ora 18.00

Eli Roman vă așteaptă la o ediție specială din care nu vor lipsi colindele, obiceiuri de sărbători și sfaturi pentru masa de Crăciun.

NEWS PASS CU LAURA CHIRIAC / Luni 25 decembrie, ora 14.00

Preotul Vasile Ioana a acord un interviu exclusiv jurnalistei Laura Chiriac, în care vorbește despre importanța zilei de 25 decembrie, nașterea Mântuitorului, tradiții și obiceiuri de Crăciun, dar și despre familie.

EDIȚII SPECIALE CU ANDREEA MORARU / Duminică 24 decembrie

De asemenea, Andreea Moraru vă aduce în ziua de Ajun câteva ediții speciale ale Știrilor B1 pe subiecte care surprind semnificația sărbătorii Crăciunului.

360 GRADE CU ALINA BĂDIC, PREVIZIUNI 2024 / Duminică 31 decembrie, ora 16.00

Alina Bădic prezintă previziunile astrale pentru anul 2024, alături de invitații ei speciali.

Ce schimbări majore ne așteaptă, cum va fi anul 2024, comparativ cu cel care urmează să se încheie, toate acestea, dar și multe altele în ediția de duminică, 31 decembrie, ora 16:00, pe B1 TV.

Trecerea dintre ani este marcată de postul B1 TV în direct, cu o EDIȚIE SPECIALĂ A ȘTIRILOR B1 prezentată de Irina Petraru de la ora 23:00 până după miezul nopții.