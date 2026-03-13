B1 Inregistrari!
Lia Olguța Vasilescu, replică acidă pentru mama lui Ilie Bolojan: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră"

Lia Olguța Vasilescu, replică acidă pentru mama lui Ilie Bolojan: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră"

Ana Beatrice
13 mart. 2026, 08:23
Lia Olguța Vasilescu, replică acidă pentru mama lui Ilie Bolojan: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră”
Cuprins
  1. Ce mesaj i-a transmis Lia Olguța Vasilescu mamei lui Ilie Bolojan
  2. De ce îi cere mama lui Ilie Bolojan să nu demisioneze

Un schimb de replici a izbucnit între primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și mama lui Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, edilul a ținut să clarifice că solicitarea sa nu a avut legătură cu plata salariilor. Aceasta a explicat că era vorba, de fapt, despre o problemă tehnică gravă care a afectat orașul.

„Nu am cerut bani de salarii. Am cerut să fie reparată o centrală care aparține Guvernului și care i-a lăsat pe craiovenii mei în frig vreo șapte zile, în plină iarnă”, a transmis primarul. Replica a fost însoțită și de o notă acidă: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră.”

Ce mesaj i-a transmis Lia Olguța Vasilescu mamei lui Ilie Bolojan

Primarul Craiovei i-a adresat un mesaj direct mamei lui Ilie Bolojan, într-o postare publicată pe Facebook. Reacția a venit după ce aceasta ar fi criticat-o că ar fi cerut bani pentru salarii și pentru cheltuielile făcute la Târgul de Crăciun.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.

Mesajul a devenit însă mult mai tăios când edilul a acuzat Guvernul că ar fi impus noi măsuri fiscale fără consultare publică.

„Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri).”, a mai spus primarul Craiovei.
În final, Lia Olguța Vasilescu a încheiat postarea cu o ironie la adresa liderului liberal, adresându-i o întrebare mamei acestuia: „Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?”. Mesajul s-a încheiat într-o notă sarcastică: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră.”

De ce îi cere mama lui Ilie Bolojan să nu demisioneze

În mijlocul tensiunilor politice din ultimele zile, Floarea Bolojan, mama premierului României, Ilie Bolojan, i-a transmis un mesaj direct fiului său. Femeia, în vârstă de 87 de ani, a spus că acesta nu ar trebui să demisioneze din funcția de la Palatul Victoria. Potrivit acesteia, premierul nu ar trebui să renunțe la funcție doar pentru că PSD îi cere acest lucru.

„Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului. Dacă ei vor să te dea afară, deie-te. Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea”, a fost mesajul acesteia.

În același interviu, aceasta a făcut referire și la primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Mama premierului a criticat-o, sugerând că ar fi cerut bani pentru plata salariilor. Femeia susține că acest lucru ar fi venit după ce ar fi fost cheltuite sume mari pentru organizarea Târgului de Crăciun și pentru iluminatul festiv.

„Lia Olguța (amu cere că n-are bani să plătească salariile. Dar pentru ce-o făcut târgul, cu două luni mai înainte, de Crăciun, și-o consumat atâta curent? Și-amu vine să ceară bani”, a declarat Floarea Bolojan pentru Libertatea.

