PSD reia tema debarcării lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, atac dur la premier

PSD reia tema debarcării lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, atac dur la premier

12 mart. 2026, 18:18
PSD reia tema debarcării lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, atac dur la premier
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Adrian Câciu, cel mai nou atac la adresa lui Bolojan
  2. Asta trăim de opt luni

Deși, printr-un comunicat oficial, PSD a anunțat că își dă acordul pe buget, dar va muta dezbaterile din coaliție în Parlament, prin vocea liderilor din partid continuă atacurile la adresa lai Ilie Bolojan. Iar Adrian Câciu pare a fi un izvor nesecat de săgeți aruncate spre șeful Executivului.

Adrian Câciu, cel mai nou atac la adresa lui Bolojan

„Când e criză, Bolojan se ascunde și blochează orice decizie!
Este criză socială, consumul a scăzut cu 25%, puterea de cumpărare cu 10%!
Ce face Bolojan?
Bolojan refuză masurile de sprijin pentru persoanele vulnerabile!
PSD propune soluții pentru cei nevoiași, Bolojan blocheaza!
Este o criză a prețurilor la carburanti?
Bolojan tace si blochează!
Ministri PSD, ai agriculturii si energiei, vin cu propuneri, se discută și în CSAT, dar, Bolojan refuză sa ia decizia care poate salva economia și pe toți românii.
Bolojan blocheaza, este încăpățânat, îi repugnă faptul că și alții au soluții, el nu accepta decât solutiile sale(pe care nu le are, ca nu știe).”, scrie Adrian Câciu pe Facebook.

Asta trăim de opt luni

„Economia s-a dus la vale, se confisca și banii autoritătilor locale, nu se plătesc facturile restante la utilitati și investitii, inflatia creste pe zi ce trece, prețurile cresc, consumul a scazut enorm, oamenii o duc din ce în ce mai greu, dobanzile cresc, firmele intră în faliment, somajul crește, România a intrat în recesiune!
Bolojan respinge tot! Nu doar inițiativele PSD!
A sfidat TOATE partidele din Coaliție!
A luat de unul singur decizii abuzive.
Nu mai putem continua din blocaj în blocaj. Trebuie să deblocăm guvernul!
Trebuie să deblocăm țara!
Este un context economic dificil.
Dar trebuie să avem curajul să deblocăm guvernul pentru a asigura o conducere funcțională a țării.
România fără Bolojan premier ar arăta mult mai bine!
Este incredibil cât rău poate să faca un om unei țari, unui popor, într-un termen atât de scurt!”, conchide Adrian Câciu, cerând fără drept de apel plecare lui Bolojan din fruntea Guvernului.
