LIVE: Traseul lui Moș Crăciun în timp real. Urmărește sania Moșului și vezi când ajunge la tine

Adrian A
24 dec. 2025, 13:52
Sursă foto: captură video NORAD
Cuprins
  1. Traseul lui Moș Crăciun
  2. Povestea monitorizării traseului lui Moș Crăciun

În Ajunul Crăciunului, la ora 13.00 (ora României), Moș Crăciun a plecat de la Polul Nord și și-a început călătoria prin toată lumea. Potrivit traseului său, Moș Crăciun ar urma să ajungă în România în jurul orei 21.30.

Traseul lui Moș Crăciun

Cu ajutorul tehnologiei moderne, NORAD (North American Aerospace Defense Command) le permite copiilor și familiilor din întreaga lume să urmărească în timp real traseul lui Moș Crăciun, pe măsură ce acesta livrează cadouri dintr-o parte a globului în alta.

În fiecare an, în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, NORAD își îndreaptă atenția spre cer. Radarele și sateliții instituției sunt „setate” simbolic pentru a urmări sania lui Moș Crăciun, trasă de cei nouă reni, printre care se află și celebrul Rudolf.

Din momentul în care Moș Crăciun pornește din Polul Nord, echipa NORAD monitorizează traseul saniei pe tot parcursul călătoriei.

Povestea monitorizării traseului lui Moș Crăciun

Tradiția a început în 1955, când predecesorul NORAD, Comandamentul Apărării Aeriene Continentale (Continental Air Defense Command – CONAD), era în alertă maximă, urmărind orice semn al unui posibil atac nuclear din partea Uniunii Sovietice de atunci.

NORAD spune că un copil a sunat din greșeală la centrul de operațiuni de luptă și a cerut să vorbească cu Moș Crăciun. Comandantul de serviciu, colonelul Forțelor Aeriene Harry Shoup, nu a vrut să dezamăgească copilul, așa că le-a cerut angajaților să înceapă să-l „urmărească” pe Moș Crăciun și să preia apelurile copiilor.

„Acum 70 de ani, un copil a format din greșeală umărul predecesorului NORAD, care era Comandamentul Continental de Apărare Aeriană. Colonelul care a răspuns la telefon a auzit un copil întrebând: „Unde este Moș Crăciun?” Și a realizat că, din moment ce noi urmărim tot ce se află deasupra Americii de Nord, putem vedea unde este Moș Crăciun și îi poate răspunde. Așa s-a născut tradiția noastră”, a declarat purtătorul de cuvând al NORAD.

Puteți urmări traseul lui Moș Crăciun prin întreaga lume și AICI: https://www.noradsanta.org/en/map

