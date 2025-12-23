Meteorologii din cadrul ANM estimează că va ninge, în București, în . Stratul de va ajunge până la 6 centimetri, conform prognozei, și vor fi condiții de polei.

Meteorologii anunță ninsori în Ajunul Crăciunului

Bucureștenii vor avea parte de ninsori în Noaptea de Ajun, conform prognozei speciale emise marți de . Meteorologii susțin că marți vremea va fi închisă în București, cu ușor mai mari decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Trecător vor fi condiții de burniță, pe timpul zilei, iar noaptea s-ar putea să plouă slab.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu uşoare intensificări îndeosebi în a doua parte a nopţii (rafale de 30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de 1…3 grade.

Adevărata surpriză va veni în ajunul Crăciunului. Miercuri, vremea va fi închisă şi vântoasă, amplificând senzația de frig. Vor fi precipitaţii, ziua sub formă de ploaie,iar spre seară acestea se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. În Noaptea de Ajun, va ninge, în Capitală și se vor forma condiții de polei.

Stratul de zăpadă estimat, va avea grosimi variabile, cuprinse între 3 și 6 cm. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50 până la 60 km/h, astfel că noaptea temporar ninsoarea va fi viscolită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2…-1 grad.

Vreme rece de Crăciun în București

Meteorologii estimează că joi, de , vremea se va răci semnificativ și va fi mult mai frig decât în mod normal pentru această dată. Ziua, cerul va fi noros, iar în primele ore va ninge slab şi se vor mai depune 1…2 cm de zăpadă. Astfel, grosimea stratului va ajunge la 5 -8 cm.

Vântul va mai avea intensificări cu viteze la rafală de 45 până la 55 km/h în primele ore ale intervalului. Spre seară, cerul se va degaja treptat, iar vântul va diminua considerabil în intensitate. Rafalele își vor domoli viteza, atingând viteze de până la 20 – 30 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -7…-5 grade.

În intervalul 24 decembrie, ora 12:00 – 25 decembrie, ora 20:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben ce vizează intensificări de vânt, ninsori viscolite şi polei.