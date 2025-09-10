B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România are peste 34.000 de locuri de muncă disponibile. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți oameni

România are peste 34.000 de locuri de muncă disponibile. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți oameni

B1.ro
10 sept. 2025, 16:33
România are peste 34.000 de locuri de muncă disponibile. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți oameni
Sursa foto simbol: Freepik

La momentul actual, România dispune de peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional. Însă, românii au varianta să lucreze și pentru angajatori din Spaţiul Economic European (SEE), care pun la dispoziție 248 de posturi, pe diferite poziții. 

Cuprins:

  1. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți anagajați
  2. Câte joburi sunt disponibile în România pentru persoanele cu studii superioare
  3. Ce locuri de muncă pot avea românii în străinătate

Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți anagajați

Cele mai multe poziții disponibile în românia, în momentul actual sunt pentru curier, mai exact 2.073. Lista locurilor de muncă vacante continuă cu conducător auto transport rutier (1.964); agent de securitate (1.929); lucrător comercial (1.705); manipulant mărfuri (1.529); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.507); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.352); ajutor bucătar (963), dar și altele.

Câte joburi sunt disponibile în România pentru persoanele cu studii superioare

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în România, în momentul de față, există 34.672 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Dintre acestea, doar 2.206 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, în timp ce 19.623 locuri de muncă se adresează persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale. De altfel, angajatorii din țară au declarat și 6.294 de locuri de muncă dedicate persoanelor cu studii liceale sau postliceale și 6.549 pentru persoanele cu studii profesionale, relatează Observator News.

Ce locuri de muncă pot avea românii în străinătate

De altfel, românii au și opțiunea de a pleca în străinătate pentru a munci, iar angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul EURES România, 248 locuri de muncă vacante.

De departe, Germania are cele mai multe și variate oferte. Se caută anagajți pentru ocuparea a 79 de poziții pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producţie – procesare produse din carne;

Ca număr de locuri de muncă disponibile urmează Norvegia, cu 50. Țara nordică caută oameni pentru a lucra în producţie – industria piscicolă;

Lista continuă cu Polonia (35 locuri de muncă), Finlanda (34 de locuri de muncă), Italia și Slovenia (fiecare cu câte 15 locuri de muncă disponibile), dar și late state europene. Lista se încheie cu Franța, care caută un anagajt pe poziția de fizioterapeut.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”
Eveniment
După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”
Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt
Eveniment
Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt
A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier
Eveniment
A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier
Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale
Eveniment
Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
Eveniment
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta
Eveniment
Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta
Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită
Eveniment
Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
Eveniment
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
Eveniment
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
Eveniment
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
Ultima oră
18:05 - După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”
18:03 - Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt
17:52 - A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier
17:19 - Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT
17:17 - O femeie a dus mașina la service la o zi după ce i-a pus cauciucuri noi. Mecanicul a rămas uluit de ce a găsit sub autoturism: „Asta m-a enervat cu adevărat”
17:01 - Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă
16:44 - Gigantul farmaceutic Novo Nordisk concediază 9.000 de angajați la nivel global. Ce impact are decizia în România
16:38 - Șeful NATO, amenințări directe la adresa lui Vladimir Putin: „Opriți încălcarea spațiului aerian aliat! Suntem pregătiți, suntem vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”
16:36 - Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale
16:08 - Ionel Bogdan: România primește 16,68 miliarde de euro prin SAFE, fonduri pentru securitate și dezvoltare