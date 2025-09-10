La momentul actual, România dispune de peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional. Însă, românii au varianta să lucreze și pentru angajatori din Spaţiul Economic European (SEE), care pun la dispoziție 248 de posturi, pe diferite poziții.

Cuprins:

Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți anagajați Câte joburi sunt disponibile în România pentru persoanele cu studii superioare Ce locuri de muncă pot avea românii în străinătate

Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți anagajați

Cele mai multe poziții disponibile în românia, în momentul actual sunt pentru curier, mai exact 2.073. Lista locurilor de muncă vacante continuă cu conducător auto transport rutier (1.964); agent de (1.929); lucrător comercial (1.705); manipulant mărfuri (1.529); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.507); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.352); ajutor bucătar (963), dar și altele.

Câte joburi sunt disponibile în România pentru persoanele cu studii superioare

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în România, în momentul de față, există 34.672 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Dintre acestea, doar 2.206 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, în timp ce 19.623 locuri de muncă se adresează persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale. De altfel, angajatorii din țară au declarat și 6.294 de locuri de muncă dedicate persoanelor cu studii liceale sau postliceale și 6.549 pentru persoanele cu studii profesionale, relatează .

Ce locuri de muncă pot avea românii în străinătate

De altfel, românii au și opțiunea de a pleca în străinătate pentru a munci, iar angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul EURES România, 248 locuri de muncă vacante.

De departe, Germania are cele mai multe și variate oferte. Se caută anagajți pentru ocuparea a 79 de poziții pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producţie – procesare produse din carne;

Ca număr de locuri de muncă disponibile urmează Norvegia, cu 50. Țara nordică caută oameni pentru a lucra în producţie – industria piscicolă;

Lista continuă cu Polonia (35 locuri de muncă), Finlanda (34 de locuri de muncă), Italia și Slovenia (fiecare cu câte 15 locuri de muncă disponibile), dar și late state europene. Lista se încheie cu Franța, care caută un anagajt pe poziția de .