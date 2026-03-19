Actualizarea cadrului legislativ privind protecția consumatorilor intră din nou în atenția autorităților, printr-un proiect aflat pe agenda Guvernului. Inițiativa urmărește alinierea la standardele europene și corectarea unor practici considerate problematice în relația comercianți–clienți.

Cum vor fi schimbate contractele pentru servicii financiare la distanță

Proiectul de ordonanță propune reguli mai stricte pentru contractele încheiate online sau prin alte mijloace la distanță, vizând o informare mai clară și mai accesibilă pentru consumatori. Accentul este pus pe eliminarea formulărilor complicate și a prezentărilor greu de urmărit, care pot crea confuzii în momentul semnării.

În acest sens, documentul subliniază că „Proiectul de ordonanță de urgență nu permite descrierile excesiv de lungi și complexe, imprimarea cu caractere mici și utilizarea excesivă a hiperlinkurilor, deoarece acestea sunt metode care reduc gradul de înțelegere al consumatorilor”. Măsura vizează o comunicare mai directă, care să permită o decizie informată și rapidă, relatează Digi24.

Consumatorii își păstrează dreptul de retragere din contracte fără penalități și fără a oferi explicații, însă există și excepții clar definite. Atunci când serviciul este solicitat pentru executare imediată, comerciantul trebuie să informeze explicit clientul înainte de începerea procedurii.

De ce sunt necesare modificările legislative și ce impact au

Schimbările propuse au legătură directă cu obligațiile României de a transpune directivele europene în legislația națională, evitând astfel declanșarea unor proceduri de infringement. În acest context, Ordonanța nr. 85/2004 urmează să fie abrogată, iar alte acte normative vor fi actualizate pentru a reflecta noile cerințe europene.

Totodată, modificările aduse OUG nr. 34/2014 includ explicit contractele de servicii financiare la distanță, în linie cu Directiva (UE) 2023/2673. Acest pas consolidează cadrul legal și extinde aria de în mediul digital, unde riscurile de neînțelegere sunt mai ridicate.

Un alt element important îl reprezintă interzicerea practicilor care pot induce în eroare clienții, inclusiv în privința caracteristicilor de mediu sau sociale ale produselor. Aspecte precum durabilitatea, posibilitatea de reparare sau reciclare trebuie prezentate corect, fără exagerări sau ambiguități.

Ce alte decizii sunt analizate

Pe lângă acest proiect, Executivul discută și modificări legate de , care urmăresc clarificarea responsabilităților instituționale și a mecanismelor de cooperare cu Comisia Europeană, implicând mai multe structuri din domeniul securității și infrastructurii.