Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! Începând cu 1 iulie 2026, cumpărarea anilor de vechime în muncă va deveni mai scumpă, pe fondul creșterii salariului minim brut pe economie. Pentru cei care își planifică ieșirea la pensie și vor să își completeze stagiul de cotizare, impactul financiar poate fi considerabil.

De ce rămân pensiile înghețate în 2026

Anul 2026 aduce mai multe decizii sensibile în domeniul pensiilor. În primul rând, pensiile nu vor mai fi indexate automat cu rata inflației, estimată la aproximativ 7%. Practic, pensionarii nu vor primi majorări care să compenseze creșterea prețurilor, ceea ce va reduce puterea de cumpărare.

În plus, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei vor fi obligați să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%, ceea ce va diminua și mai mult venitul lunar disponibil.

Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! Cum se calculează în prezent costul anilor de vechime

În acest moment, costul pentru cumpărarea anilor de este raportat la salariul minim brut actual, de 4.050 de lei. Contribuția lunară este de 25% din această sumă, adică 1.012,5 lei, ceea ce înseamnă 12.150 de lei pentru un an complet.

Legea permite achiziționarea a maximum șase ani de vechime, fie pentru atingerea stagiului minim de cotizare, fie pentru obținerea unui punctaj mai bun și, implicit, a unei pensii mai mari.

Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! Cu cât va crește costul unui an de vechime, din iulie 2026

Schimbarea majoră vine de la 1 iulie 2026, când salariul minim brut va urca la 4.325 de lei. Automat, contribuția lunară va ajunge la 1.081,5 lei, iar costul unui an de vechime va fi de 12.975 de lei.

Asta înseamnă o majorare de 825 de lei pentru fiecare an cumpărat, potrivit . Pentru cei care intenționează să achiziționeze mai mulți ani simultan, suma finală poate deveni greu de suportat fără o planificare atentă.

Ce spun autoritățile despre completarea stagiului de cotizare

Casa Națională de Pensii Publice precizează că românii pot încheia un contract de asigurare socială în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, pentru maximum șase ani anteriori datei semnării contractului. Perioadele pot fi continue sau fragmentate, în funcție de situația fiecărei persoane.

În acest context, specialiștii recomandă celor interesați de cumpărarea anilor de vechime în muncă să analizeze atent dacă este mai avantajos să facă acest pas înainte de iulie 2026.