O eclipsă totală de Lună, cunoscută publicului larg drept „Luna Sângerie”, este programată pentru marți, 3 martie 2026. Deși fenomenul va fi spectaculos, el nu va putea fi observat direct din România, din cauza momentului producerii.

De ce nu va fi vizibilă eclipsa din România și cum poate fi urmărită

Eclipsa totală de din 3 martie 2026 va avea loc în intervalul diurn pentru România, ceea ce face imposibilă observarea sa de pe teritoriul țării. În schimb, faza de totalitate va putea fi admirată din America de Nord și de Sud, Asia de Est, Australia și Noua Zeelandă.

Întregul fenomen va dura aproximativ cinci ore și jumătate, iar momentul de maxim, când Luna capătă nuanța roșiatică specifică, va avea o durată de aproximativ 58 de minute.

Pentru zona noastră, eclipsa se va desfășura pe timpul zilei, când Luna se află sub orizont. Totuși, pasionații de astronomie vor avea posibilitatea să urmărească evenimentul în direct, prin intermediul transmisiunilor online. Printre site-urile care vor difuza fenomenul se numără timeanddate.com, virtualtelescope.eu, space.com și svs.gsfc.nasa.gov, oferind imagini și explicații în timp real.

Ce este, de fapt, „Luna Sângerie”

Culoarea roșiatică a Lunii apare atunci când satelitul natural al Pământului intră complet în umbra planetei. Razele solare directe sunt blocate, iar Luna își pierde treptat strălucirea obișnuită.

Singura lumină care ajunge la suprafața Lunii este cea „reflectate şi dispersate prin atmosfera terestră”, a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast. El a adăugat: „Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanţă roşie, culoarea sângelui”.

Când vor mai fi vizibile eclipse din România

Următoarea eclipsă parțială de Lună vizibilă din România va avea loc la 28 august 2026. O eclipsă totală observabilă integral din țara noastră este programată pentru 31 decembrie 2028,, relatează Antena3.

Precedenta eclipsă totală de Lună vizibilă pe întreg teritoriul României s-a produs la 7 septembrie 2025. Specialiștii de la subliniază că aceste fenomene oferă date valoroase despre atmosfera Pământului și evoluția Lunii.