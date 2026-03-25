B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei

Ana Beatrice
25 mart. 2026, 15:53
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum s-a transformat o noapte de vânătoare într-o acțiune ilegală de amploare
  2. Urmele masacrului, scoase la iveală după două zile

O vânătoare care ar fi trebuit să respecte legea s-a transformat într-un adevărat carnagiu pe fondul cinegetic Păușa, din Bihor.

Nouă căprioare au fost ucise, iar carnea lor a fost tranșată pentru a fi valorificată ilegal. Prejudiciul este estimat la 250.000 de lei. În urma intervenției autorităților, patru bărbați au fost reținuți.

Cum s-a transformat o noapte de vânătoare într-o acțiune ilegală de amploare

Totul s-ar fi petrecut în noaptea de 9 spre 10 ianuarie. Incidentul a avut loc pe fondul cinegetic Păușa, din comuna Nojorid, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.

Patru bărbați, cu vârste între 22 și 49 de ani, din Husasău de Tinca și Oradea, ar fi acționat ore în șir, între 20:00 și 07:00. Aceștia ar fi folosit o armă letală cu glonț, deținută legal de unul dintre ei.

Cu toate acestea, niciunul nu avea autorizație de vânătoare pentru acel fond. În acest interval ar fi fost împușcate nu mai puțin de nouă cervide, căpriori și cerbi comuni, atât masculi, cât și femele. Printre acestea s-ar fi aflat și cerbi masculi vânați în perioadă interzisă.

Urmele masacrului, scoase la iveală după două zile

După vânătoare, animalele ar fi fost încărcate într-un autoturism și duse la locuința unuia dintre suspecți. Acolo, acestea au fost jupuite și tranșate pentru a fi valorificate, notează bihoreanul.ro.

Totul a ieșit la iveală abia după două zile, când paznicii de vânătoare au ajuns în zonă. Indiciile nu dispăruseră. Gerul puternic, de aproximativ -18 grade Celsius, a conservat urmele aproape intacte, oferind anchetatorilor o imagine clară a celor întâmplate.

Tags:
Citește și...
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
Eveniment
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
Eveniment
ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
Top telefoane pentru iGaming în 2026
Eveniment
Top telefoane pentru iGaming în 2026
Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
Eveniment
Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
Eveniment
Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Eveniment
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Eveniment
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Eveniment
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
Eveniment
Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
Ultima oră
16:30 - Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
16:26 - ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
16:18 - Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
16:01 - Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
15:48 - Top telefoane pentru iGaming în 2026
15:44 - Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
15:35 - Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
15:29 - Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
15:28 - Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins
15:07 - Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”