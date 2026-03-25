O vânătoare care ar fi trebuit să respecte legea s-a transformat într-un adevărat carnagiu pe fondul cinegetic Păușa, din Bihor.

Nouă căprioare au fost ucise, iar carnea lor a fost tranșată pentru a fi valorificată ilegal. Prejudiciul este estimat la 250.000 de lei. În urma intervenției autorităților, patru bărbați au fost reținuți.

Cum s-a transformat o noapte de vânătoare într-o acțiune ilegală de amploare

Totul s-ar fi petrecut în noaptea de 9 spre 10 ianuarie. Incidentul a avut loc pe fondul cinegetic Păușa, din comuna Nojorid, potrivit unui comunicat transmis de .

Patru bărbați, cu vârste între 22 și 49 de ani, din Husasău de Tinca și Oradea, ar fi acționat ore în șir, între 20:00 și 07:00. Aceștia ar fi folosit o armă letală cu glonț, deținută legal de unul dintre ei.

Cu toate acestea, niciunul nu avea autorizație de vânătoare pentru acel fond. În acest interval ar fi fost împușcate nu mai puțin de nouă cervide, căpriori și cerbi comuni, atât masculi, cât și femele. Printre acestea s-ar fi aflat și cerbi masculi vânați în perioadă interzisă.

Urmele masacrului, scoase la iveală după două zile

După vânătoare, animalele ar fi fost încărcate într-un și duse la locuința unuia dintre suspecți. Acolo, acestea au fost jupuite și tranșate pentru a fi valorificate, notează bihoreanul.ro.

Totul a ieșit la iveală abia după două zile, când paznicii de vânătoare au ajuns în zonă. Indiciile nu dispăruseră. Gerul puternic, de aproximativ -18 grade Celsius, a conservat urmele aproape intacte, oferind anchetatorilor o imagine clară a celor întâmplate.