Acasa » Economic » Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme

Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme

Flavia Codreanu
18 feb. 2026, 17:41
Foto: Captura YT
Cuprins
  1. Cum blochează neplata datoriilor la stat vânzarea mașinii
  2. Recuperarea permisului depinde de plata datoriilor la stat
  3. Detalii despre reforma administrativă și reducerea cheltuielilor

Plata datoriilor la stat va deveni o condiție obligatorie pentru toți românii care vor să vândă o mașină sau să își recupereze permisul de conducere. Guvernul pregătește o nouă ordonanță de urgență care modifică regulile de circulație și administrarea fiscală.

Conform proiectului, nicio tranzacție auto nu va mai fi posibilă fără un certificat care să ateste că vânzătorul și cumpărătorul nu au datorii la bugetul local, scrie adevărul.

Cum blochează neplata datoriilor la stat vânzarea mașinii

Noua platformă digitală gestionată de Direcția de Permise va verifica automat situația fiscală a cetățenilor. Atunci când o persoană va vrea să vândă o mașină sau să o radiezi, sistemul va elibera certificatul de atestare fiscală doar dacă toate obligațiile de plată sunt achitate. Acest lucru înseamnă că tranzacția nu poate fi finalizată dacă proprietarul are datorii. Regula este valabilă, nu doar pentru vânzător, ci și pentru cumpărător

Noile servicii online vor simplifica actele, dar vor pune și presiune pe cei care au restanțe. Autoritățile vor să folosească aceste baze de date comune pentru a opri vânzarea mașinilor până când statul nu își primește banii.

Recuperarea permisului depinde de plata datoriilor la stat

O altă modificare majoră vizează șoferii care au permisul suspendat. Dacă aceștia doresc să reducă perioada de suspendare, vor trebui să prezinte dovada că au plătit absolut toate datoriile către primăria de domiciliu. Această dovadă trebuie să includă atât amenda primită recent, cât și orice alte restanțe fiscale mai vechi. Pentru cetățenii străini care circulă în România, regula este mai simplă: aceștia trebuie să dovedească doar plata amenzii care a dus la suspendarea dreptului de a conduce.

Mai mult, dacă șoferii nu-și plătesc amenzile, pot rămâne fără permis până când achită restanțele. Statul folosește această măsură ca o formă de presiune pentru a-și recupera banii de la șoferi.

Detalii despre reforma administrativă și reducerea cheltuielilor

Acest proiect face parte dintr-o reformă mai largă a administrației. Pe lângă regulile stricte pentru șoferi, ordonanța prevede scăderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor cu 10%.

Data probabilă pentru adoptarea acestor măsuri este joi, 19 februarie 2026. Pe lângă aceste restricții, se discută și despre supraimpozitarea anumitor clădiri vechi sau despre eliminarea unor sporuri pentru bugetari.

