Maioneza este, fără îndoială, unul dintre cele mai îndrăgite sosuri din bucătăria românească. O regăsim pe mesele de sărbătoare, în salata de boeuf, în ouă umplute sau alături de diverse preparate consumate zi de zi. Gustul său intens și textura fină o transformă într-un ingredient care dă personalitate oricărui fel de mâncare.

Totuși, popularitatea vine la pachet și cu controverse. este adesea pusă la zid din cauza conținutului ridicat de grăsimi și a numărului mare de calorii. Din acest motiv, nu puține persoane aleg să o evite complet. Cu toate acestea, nutriționiștii atrag atenția că lucrurile nu sunt atât de radicale. Există variante de maioneză care pot face parte dintr-un stil de viață echilibrat, fără riscuri pentru sănătate. Acestea pot fi consumate fără să afecteze greutatea, dacă sunt alese și preparate corect.

Ce tip de maioneză nu îți pune sănătatea în pericol

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică însă că diferența o face modul în care este preparată. Variantele din comerț conțin frecvent conservanți, stabilizatori, arome artificiale și chiar zahăr, adăugate pentru a rezista mai mult timp și pentru a avea un aspect constant. Aceste ingrediente nu aduc niciun beneficiu real organismului.

În schimb, maioneza făcută acasă permite alegerea atentă a ingredientelor și obținerea unui produs mai curat. Ouăle proaspete și un ulei de calitate contribuie la un gust autentic și la un profil nutrițional mai bun. Alegerea uleiului este esențială, fiind recomandat unul de floarea-soarelui de bună calitate sau o combinație echilibrată, evitând grăsimile intens procesate. Chiar și în aceste condiții, moderația rămâne regula de bază, deoarece maioneza este în continuare calorică. Consumată în cantități mici, ea poate fi integrată fără probleme într-o alimentație echilibrată.