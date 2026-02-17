B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi

Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi

Ana Beatrice
17 feb. 2026, 21:45
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce tip de maioneză nu îți pune sănătatea în pericol
  2. Cum poți face maioneza mai ușoară fără să pierzi gustul

Maioneza este, fără îndoială, unul dintre cele mai îndrăgite sosuri din bucătăria românească. O regăsim pe mesele de sărbătoare, în salata de boeuf, în ouă umplute sau alături de diverse preparate consumate zi de zi. Gustul său intens și textura fină o transformă într-un ingredient care dă personalitate oricărui fel de mâncare.

Totuși, popularitatea vine la pachet și cu controverse. Maioneza este adesea pusă la zid din cauza conținutului ridicat de grăsimi și a numărului mare de calorii. Din acest motiv, nu puține persoane aleg să o evite complet. Cu toate acestea, nutriționiștii atrag atenția că lucrurile nu sunt atât de radicale. Există variante de maioneză care pot face parte dintr-un stil de viață echilibrat, fără riscuri pentru sănătate. Acestea pot fi consumate fără să afecteze greutatea, dacă sunt alese și preparate corect.

Ce tip de maioneză nu îți pune sănătatea în pericol

Maioneza este unul dintre cele mai iubite sosuri din bucătăria românească și se regăsește frecvent atât la mesele festive, cât și în meniul de zi cu zi. Gustul său cremos completează perfect preparate populare precum salata de boeuf, ouăle umplute sau sandvișurile. Cu toate acestea, maioneza este adesea criticată din cauza conținutului ridicat de calorii și grăsimi.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică însă că diferența o face modul în care este preparată. Variantele din comerț conțin frecvent conservanți, stabilizatori, arome artificiale și chiar zahăr, adăugate pentru a rezista mai mult timp și pentru a avea un aspect constant. Aceste ingrediente nu aduc niciun beneficiu real organismului.

În schimb, maioneza făcută acasă permite alegerea atentă a ingredientelor și obținerea unui produs mai curat. Ouăle proaspete și un ulei de calitate contribuie la un gust autentic și la un profil nutrițional mai bun. Alegerea uleiului este esențială, fiind recomandat unul de floarea-soarelui de bună calitate sau o combinație echilibrată, evitând grăsimile intens procesate. Chiar și în aceste condiții, moderația rămâne regula de bază, deoarece maioneza este în continuare calorică. Consumată în cantități mici, ea poate fi integrată fără probleme într-o alimentație echilibrată.

Cum poți face maioneza mai ușoară fără să pierzi gustul

Reducerea caloriilor nu înseamnă neapărat renunțarea la maioneză, ci folosirea unui mic truc care îi schimbă profilul nutrițional. Mihaela Bilic recomandă diluarea maionezei cu iaurt grecesc sau cu muștar. Această metodă simplă păstrează savoarea, dar scade semnificativ cantitatea de grăsimi.

De exemplu, dacă amesteci o lingură de maioneză cu două-trei linguri de iaurt, obții același efect cremos, însă cu mult mai puține calorii. În același timp, iaurtul aduce proteine și oferă o notă ușor acrișoară, care echilibrează gustul bogat.

Un alt avantaj important al maionezei preparate acasă este prospețimea. Fiind făcută în cantități mici și consumată rapid, nu conține conservanți și poate fi ajustată exact după gustul fiecăruia. În acest fel, maioneza rămâne un ingredient savuros, dar devine mult mai potrivită pentru un stil de viață echilibrat.

