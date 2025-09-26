O echipă de cercetători au analizat într-un studiu genomul unei femei din Spania care a murit în august 2024 la vârsta de 117 ani și 168 de zile, la scurt timp după ce a devenit cea mai în vârstă persoană în viață din lume.

Ce au descoperit cercetătorii când au studiat obiceiurile unei femei care a trăit până la vârsta de 117 ani

„Maria Branyas Morera a fost o persoană foarte generoasă, care a încercat să ajute, așa că a fost minunat să lucrez cu ea”, a declarat pentru CNN Dr. Manel Esteller, cercetător la Institutul de Cercetare a Leucemiei Josep Carreras din Barcelona, ​​Spania, coautor al studiului.

Esteller și echipa de cercetare au prelevat probe din sângele, salivă, urină de la Branyas înainte de a-i examina genomul și a-l compara cu cele aparținând altor 75 de femei iberice.

Per total, au concluzionat că Branyas a trăit până la vârsta de 117 ani pentru că a câștigat la loteria genetică și a dus un stil de viață sănătos. Poseda gene care o protejau împotriva bolilor comune legate de vârstă, cât și urma un stil de viață și o dietă sănătoase.

„A fost o persoană norocoasă de la început și a primit un plus de-a lungul vieții sale”, a spus Esteller, atribuind aproximativ jumătate din longevitatea lui Branyas geneticii sale și aproximativ jumătate stilului său de viață.

„Nu a fumat niciodată, nu a băut niciodată alcool, îi plăcea să muncească până când nu mai putea… Locuia la țară, făcea exerciții fizice moderate (în mare parte mers pe jos o oră pe zi)… Avea o dietă care includea ulei de măsline, în stil mediteranean și, în cazul ei, iaurt”, a declarat el pentru . Dacă ar exista un lucru puțin neobișnuit în stilul de viață al lui Branyas, acesta ar putea fi consumul ei de iaurt, deoarece mânca trei porții pe zi.

Un stil de viață sănătos face diferența

Cercetătorii au emis ipoteza că, împreună cu restul dietei sale, acest obicei i-a menținut microbiomul intestinal asemănător cu cel al unei persoane mult mai tinere și i-a redus nivelul de inflamație.

Totuși, dragostea lui Branyas pentru iaurt nu i-a cauzat neapărat „o formă fizică generală”, iar microbiomul ei intestinal „reflectă probabil că este de fapt o gazdă foarte bună pentru toți acești microbi datorită tuturor celorlalți factori care sunt buni în corpul ei”, a spus Claire Steves, profesor de îmbătrânire la King’s College London, care nu a fost implicată în studiu.

Pe lângă faptul că consuma mult iaurt, Branyas poseda diverse variante de gene care au ajutat-o ​​să îmbătrânească sănătos. Printre cele identificate de echipa de cercetare s-a numărat o genă asociată cu funcția imunitară și retenția cognitivă, o genă care influențează eficiența organismului în metabolizarea grăsimilor și o altă genă asociată cu sănătatea creierului în timpul îmbătrânirii și bolile de inimă.

„Nivelul de detaliu din această lucrare este extraordinar”, a declarat Steves pentru CNN.

„Au analizat foarte în profunzime și au reușit să evalueze o gamă largă de mecanisme biologice diferite de îmbătrânire… Din punctul meu de vedere, aceasta este prima lucrare care a făcut vreodată acest lucru în acest detaliu”, a spus ea, adăugând că studiile viitoare ar trebui să vadă dacă descoperirile sunt reproduse și la alți supercentenari.

Steves, la fel ca cercetătorii înșiși, a avertizat împotriva tragerii unor concluzii generale din acest studiu, care se concentrează pe o singură persoană, deoarece procesul de îmbătrânire este diferit pentru fiecare persoană.

„Când te uiți la o singură persoană, nu poți fi sigur dacă ceea ce vezi este sau nu din cauza unei întâmplări, nu poți fi sigur că relația este cu adevărat clară”, a spus Steves, deși a adăugat că concentrarea asupra unei singure persoane poate oferi totuși unele perspective.

Cum pot cerceătorii să inverseze procesul îmbătrânirii

De exemplu, examinând genomul lui Branyas, echipa de cercetare a putut ilustra că „vârsta extrem de înaintată și sănătatea precară nu sunt intrinsec legate”, așa cum au spus în studiul lor. „Problemele legate de vârstă nu sunt inevitabile. Apar din cauza mecanismelor biologice… este ceva ce putem schimba”, a spus Steves, adăugând că studiul arată că „nu va fi vorba de o singură soluție, ci de mai multe căi diferite”.

Și prin identificarea genelor și proteinelor implicate în îmbătrânirea sănătoasă, Esteller speră că cercetătorii pot ghida dezvoltarea de medicamente care pot viza aceste elemente specifice.

„Scopul nostru nu ar trebui să fie neapărat să trăim cu toții până la vârsta de 117 ani”, a adăugat Steves. „Ceea ce vrem să facem este să încercăm să reducem cât mai mult posibil perioada în care suntem bolnavi și suferim. Și asta pare să fi făcut și această doamnă, pe lângă faptul că a trăit mult.”