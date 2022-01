Mărturii îngrozitoare despre accidentul de joi în care a murit o fetiță de 13 ani: „Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare”

Două fete au fost lovite de un polițist pe o stradă din Capitală. Una dintre ele a murit în urma accidentului produs. Mama copilei de 11 ani care a fost transportată la spital, a mărturisit că cele două fete au grăbit pasul în care au văzut mașina polițistului, însă, șoferul nu a reușit să se oprească și le-a lovit cu mașina.

Mama supraviețuitoarei a rupt tăcerea

”Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: ”Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”. Se țineau una de cealaltă, de fapt. Am ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat a văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni. Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa. Mi-a spus: ‘Mami, nici semnal sonor, nici luminos'”, a precizat mama fetei care a rămas în viață pentru Antena 3.

Accidentul s-a produs joi, pe strada Laminorului din Sectorul 1 al Capitalei, și s-a soldat cu decesul unei fetițe în vârstă de 13 ani. Familia Raisei este devastată de moartea fetei. Oamenii au început să aducă lumânări și jucării la locul tragediei.

Ce spun oamenii legii

Deși Poliția a precizat că polițistul avea pornite semnalele luminoase la mașină, în comunicatul respectiv nu a menționat nimic despre cele sonore.

„Astăzi, în jurul orei 13.30, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București a fost sesizată cu privire la un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliție, pe raza Sectorului 1. Agentul de poliție, aflat la volan, polițist încadrat în anul 2017, a surprins și accidentat două minore ce erau angajate în traversarea străzii. Autospeciala rula cu semnalele luminoase in funcțiune. La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de prim ajutor. Cercetările au fost preluate de Brigada Rutieră în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul rutier”, se arată într-o informare a Poliţiei.