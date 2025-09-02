Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis în noaptea de marți spre miercuri pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, transmite Agerpres.

Unde a fost emis mesajul RO-ALERT

Mină marină descoperită pe plajă la Vadu

Populaţia a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte măsuri de protecţie, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, a precizat pentru purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

Amintim că un cu drone a avut loc în luna august, în porturile de pe malul dunărean al Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Și atunci locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. De asemenea, două avioane germane Eurofighter Typhoon în aer „pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina în nordul județului Tulcea”.

Pe data de 31 august, o mină marină de contact, a fost descoperit, duminică, 31 august pe plaja de la Vadu, la . Dispozitivul exploziv a fost preluat de autorități.

Dispozitivul militar a fost descoperit pe plaja din Vadu, iar autoritățile au fost anunțate prin numărul de urgență 112. a fost transportată la Poligonul Capul Midia pentru a fi detonată în siguranță.

Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona. Scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19:15, a precizat .