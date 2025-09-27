B1 Inregistrari!
George Lupu
27 sept. 2025, 22:32
Mesajul șocant pe care Spike i l-a scris pe tort Liviei, fosta soție a lui Bordea, la petrecerea aniversară!
Sursa foto: hiphoplive.ro
Cuprins
  1. Ce mesaj i-a scis pe tort Spike Liviei Eftimie
  2. Despărțirea Livia Eftimie de Bordea, comentată intens în spațiul public
  3. Ce a spus Bordea despre terapie

Zi importantă pentru Livia Eftimie, fosta soție a comediantului Cătălin Bordea și actuala parteneră a rapperului Spike. Bruneta a împlinit 34 de ani și a marcat momentul printr-o petrecere restrânsă, organizată alături de familie, prieteni apropiați și iubitul său.

Ce mesaj i-a scis pe tort Spike Liviei Eftimie

Atmosfera aniversară a fost una intimă, cu un decor elegant și detalii atent pregătite pentru a o pune pe sărbătorită în centrul atenției. Muzica, luminile și buna dispoziție au creat cadrul perfect pentru o seară memorabilă.

Cel mai comentat moment al petrecerii a venit din partea lui Spike, care a pregătit un tort inedit. În locul desertului clasic, artistul a optat pentru o creație neagră, în formă de inimă, decorată minimalist.

Mesajul inscripționat pe tort – „Witches don’t age” („Vrăjitoarele nu îmbătrânesc”) – a atras atenția invitaților prin tonul său ironic și misterios.

„Vă iubesc pe toți atât de mult! Mulțumesc pentru că i-ați oferit sufletului meu o casă”, a transmis Livia Eftimie într-un mesaj emoționant, potrivit Cancan.

Despărțirea Livia Eftimie de Bordea, comentată intens în spațiul public

Relația dintre Livia Eftimie și Spike a atras atenția încă de la început, mai ales pentru că a venit după o separare intens mediatizată de Cătălin Bordea. Deși trecutul a fost presărat cu momente dificile, cei doi par să fi găsit împreună stabilitatea de care aveau nevoie.

Prezența artistului la ziua de naștere și gestul său simbolic au arătat o dată în plus apropierea și sprijinul care definesc actuala lor poveste de iubire. În contrast, în trecut, viața personală a Liviei a fost adesea în centrul atenției publice din cauza mariajului cu comediantul.

Despărțirea lor a ridicat numeroase întrebări și discuții, însă amândoi au ales să meargă mai departe pe drumuri separate. În timp ce Bordea s-a concentrat pe carieră și proiectele sale, fosta lui soție a început un nou capitol, care astăzi pare să îi aducă liniște și fericire.

Ce a spus Bordea despre terapie

Comediantul a mai spus că face terapie o dată la două săptămâni deoarece câteodată simte nevoia să se descarce, să vorbească fără să fie întrerupt sau judecat.

„Asta cu terapia, de un an de zile, începem prin a vorbi așa, la liber, adică nu mai vin cu demoni, cu întuneric, umbre, strămoși… O oră chill, mai zic de una, de alta, întreb dacă am reacționat în regulă aici, aici”, a continuat Bordea.

El a mai susținut că a avut „trei ghinioane” într-un timp foarte scurt: fosta soție l-a trădat, apoi „mă sună bunică-mea că și-a crestat capul, a căzut în baie, că era să moară și moare și maică-mea, dar într-un interval de trei luni și știu că conduceam de la sală acasă și eram ”mă, dar ce ai cu mine?”.

Apoi și-a dat seama că, de fapt, nimic din toate acestea n-aveau legătură cu el, că e recunoscător că trăiește: „Dar o luam atât de tare spre mine – ”ce fac eu greșit?” – și-mi făceam mustrări de conștiință”.

