Acasa » Eveniment » Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar

Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar

15 dec. 2025, 19:14
Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Meseriile care există de decenii întregi și sunt plătite bine
  3. Dezavantajele unor meserii tehnice

Ani la rând, tinerii la început de drum, fără o facultate, au fost îndemnați să se îndrepte către IT. Domeniul nu doar că părea unul bănos, dar oferea și siguranța. Însă, realitatea s-a schimbat drastic în ultimii ani. Acum, meseriile care există pe piața muncii de decenii întregi și pentru care nu ai nevoie de studii superioare depășesc, din punct de vedere al salariului, multe joburi de corporație. Un alt avantaj este că nu există riscul ca astfel de meseriași să fie înlocuiți de inteligența artificială.

Meseriile care există de decenii întregi și sunt plătite bine

Unii IT-iști au fost depășiți ca salarii de cei care practică meserii tehnice. Salariul lunar al unui mecanic de locomotivă ajunge la 1.500 de euro. Un sudor sau electrician industrial poate câștiga și 1.300 de euro, lunar, în timp ce venitul unui mecanic auto este de aproximativ 1.250 de euro.

Lista meseriilor pentru care nu îți trebuie facultate, dar care sunt bine plătite, continuă cu electricienii și instalatorii. Aceștia din urmă câștigă lunar în jur de 1.100 de euro. De altfel, salariul unui zugrav poate ajunge la 1.000 de euro pe lună.

Nu doar că se găsesc mereu oameni care să aibă nevoie de un meseriaș priceput, dar aceste meserii nici nu prezintă riscul înlocuirii de către inteligența artificială.

Dezavantajele unor meserii tehnice

În timp ce inteligența artificială își extinde capacitățile în domeniul IT, „furând” jobul multor tineri la început de drum, meseriile care există pe piața muncii de decenii întregi devin tot mai atractive. Concurența nu este încă la fel de mare ca în domeniile care presupun lucrul la birou, iar procesul de învățare are loc fie prin ucenicie, fie prin școli profesionale.

Însă, nu totul este roz la o meserie tehnică. Munca este solicitantă din punct de vedere fizic, nu este posibil lucrul de acasă și poate implica lucrul în ture sau riscuri de sănătate.

De la comunism încoace, procentul tinerilor care aleg să urmeze o facultate a crescut cu 50%, potrivit Observator News. Dar nu vorbim despre facultăți nișate, ci de cele care își pregătesc studenții într-un domeniu general, cum ar fi managementul sau IT-ul.

