Mihai Aftănase, implicat într-un accident după o nouă apariție controversată în mediul online

Mihai Aftănase, tânărul luptător MMA devenit cunoscut pe rețelele sociale prin acțiuni controversate, a fost implicat recent într-un rutier. acestuia a fost serios avariată, însă, potrivit declarațiilor sale, toți cei implicați sunt în afara oricărui pericol, transmite .

Răstignit pe o cruce și tras de un BMW

Cu doar câteva zile înainte de accident, Mihai Aftănase a atras din nou atenția publicului după ce s-a filmat într-un videoclip în care era „răstignit” pe o cruce și tras de un BMW. Gestul a stârnit numeroase reacții negative în mediul online, mulți considerând scena o batjocorire a simbolurilor religioase.

„O să fiu tras de BMW, în timp ce o să fiu răstignit pe crucea asta”, anunța Aftănase într-un live adresat celor peste 780.000 de urmăritori de pe TikTok. Clipurile au devenit virale, însă au fost însoțite de comentarii critice, precum: „Nu face mișto cu așa ceva, că nu e bine” sau „Nici în glumă să nu iei în râs ceea ce Iisus a îndurat pentru tine, pentru mine și pentru noi toți”.

Detalii despre accidentul rutier

Într-o intervenție video ulterioară, Mihai Aftănase a explicat circumstanțele accidentului. Acesta susține că se afla în depășire, pe linie discontinuă și în limitele legale, când un alt șofer a virat la stânga fără să se asigure.

„Am încercat să-l evit cât am putut eu de mult, dar, din câte se vede, nu am reușit. M-am lovit frontal cu el, am sărit în șanț; important este că toată lumea este bine și atâta tot”, a declarat Mihai Aftănase.

Sportivul a profitat de ocazie pentru a răspunde criticilor primite în mediul online: „Ce postez eu pe TikTok este ceea ce voi căutați, ceea ce voi vreți să vedeți, prostie, și ăsta e adevărul.”

Cine este Mihai Aftănase

Originar din Iași, Mihai Aftănase a avut o copilărie marcată de dificultăți, rămânând orfan la vârsta de 13 ani. În ciuda lipsurilor, a reușit să devină cunoscut pe rețelele sociale, combinând umorul cu provocările virale. Popularitatea din mediul online i-a adus și oportunități profesionale, fiind invitat să lupte în galele RXF dedicate influencerilor.

„Am avut un succes foarte rapid. În prima săptămână am făcut 100 de mii de urmăritori”, povestea Mihai Aftănase într-un interviu anterior. Acesta a menționat că, după închiderea mai multor conturi de TikTok, a continuat să creeze conținut și să colaboreze cu RXF.

Controversele din jurul prezenței sale online

Nu este pentru prima dată când Mihai Aftănase stârnește reacții puternice. La începutul anului, a provocat indignare după ce s-a filmat trăgând un sicriu pe asfalt cu mașina. În ciuda criticilor, Aftănase continuă să fie o figură urmărită în mediul online, menținând un stil provocator care, deși aduce vizibilitate, ridică întrebări despre responsabilitatea publică.