Acasa » Eveniment » Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor

Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor

Elena Boruz
08 oct. 2025, 11:48
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Câte grade ar trebui să existe în casă pentru a avea un somn odihnitor
  2. Ce temperatură este recomandată, atunci când în casă există bebeluși sau copii

Toamna s-a instalat rapid și temperaturile nu sunt deloc cele mai favorabile, mai ales pentru persoanele friguroase. Scăderea gradelor din termometre îi îndeamnă astfel pe friguroși să apeleze la centrala termică din dotare. Asta, în cazul în care ea există.

Totuși, există o anumită temperatură la care aceasta ar trebui setată pentru ca somnul să fie unul odihnitor, căci, cel mai adesea, deși poate părea că ne este confortabil să avem o temperatură de 24 de grade în casă, corpul spune altceva.

Câte grade ar trebui să existe în casă pentru a avea un somn odihnitor

Contrar așteptărilor, specialiștii recomandă să setăm o temperatură cât mai scăzută în casă. Totuși, aceștia țin cont de faptul că fiecare persoană este diferită și resimte diferit temperatura, așa că pragul pe care nu ar trebui să îl depășească temperatura din locuință, în sezonul rece, este de 24 de grade Celsius pe timpul nopții.

„Pentru un somn odihnitor și de calitate, se recomandă ca temperatura din locuință să fie menținută la un nivel mai scăzut, ideal între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, temperatura optimă pentru odihnă variază de la un organism la altul. Unele persoane se simt confortabil dormind la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce altele preferă un ambient mai cald, de peste 23-24 de grade Celsius. Ideal ar fi ca, în sezonul rece, temperatura setată pe timpul nopții să nu depășească 24°C, iar căldura să fie distribuită uniform în întreaga locuință. Astfel, se evită variațiile mari de temperatură între încăperi, care pot influența negativ confortul și calitatea somnului.
Pe lângă temperatura optimă, la fel de importantă este și umiditatea în camera. Aceasta trebuie să fie intre 30 și 50%.”, a declarat pentru Digi24 Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie.

Ce temperatură este recomandată, atunci când în casă există bebeluși sau copii

Deși am tinde să credem că este o diferență majoră între temperatura recomandată pentru adulți și cea pentru copii, experții ne anunță că ne înșelăm. Temperatura benefică pentru somnul liniștit al bebelușilor și copiilor mai mari este similară cu cea recomandată adulților, însă este important de reținut că cei mici nu sunt prieteni cu schimbările bruște de temperatură.

„Temperatura optimă pentru somnul bebelușilor și copiilor mai mari este similară cu cea recomandată adulților, însă cei mici sunt mai sensibili la variațiile bruște de temperatură și pot resimți mai puternic disconfortul provocat de căldura excesivă”, a mai precizat medicul specialist.

