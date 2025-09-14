Ministerul Apărării a anunțat că, în urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor noastre în care s-au folosit drone ruseşti, fragmente de drone au căzut pe teritoriul României.

Ce spune Ministerul Apărării despre fragmentele de drone rusești căzute în România

Potrivit MApN, de la începutul războiului, adică din februarie 2022, în apropierea graniţelor noastre s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost folosite drone ruseşti.

În 38 dintre situaţii, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României, în zona Deltei Dunării, iar în 10 situaţii, drone ruseşti au pătruns în spaţiul nostru aerian, arată datele ministerului, citate de

Ce informații a mai publicat Ministerul Apărării despre drona rusească intrată sâmbătă în spațiul nostru aerian

Sâmbătă, o dronă rusească în spaţiul aerian al României.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării, într-un comunicat.

Aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, dar „în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis ”, a explicat colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al ministerului.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare”, a mai transmis Ministerul Apărării, într-un