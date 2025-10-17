B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „S-a simțit miros de gaz încă de joi”. Detalii tulburătoare în cazul exploziei din Rahova. Martorii sunt înmărmuriți

„S-a simțit miros de gaz încă de joi”. Detalii tulburătoare în cazul exploziei din Rahova. Martorii sunt înmărmuriți

Elena Boruz
17 oct. 2025, 11:27
„S-a simțit miros de gaz încă de joi”. Detalii tulburătoare în cazul exploziei din Rahova. Martorii sunt înmărmuriți
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Ce au povestit martorii
  2. S-a desprins ușa apartamentului și a zburat peste o femeie și nepoții ei
  3. Vecină: „Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic”

Explozia din blocul de locuințe, de pe Calea Rahovei, i-a lăsat pe oameni înmărmuriți. Șocați și fără cuvinte, martorii descriu tragicul eveniment ca pe ceva de-a dreptul apocaliptic.

Imaginile vorbesc totuși de la sine, însă ceea ce este și mai interesant este faptul că explozia a fost cumva „prevestită” încă de ieri. Se pare că mirosul înțepător de gaz s-a simțit într-atât de mult, încât distribuitorii au oprit gazele de joi.

Ce au povestit martorii

Un vecin de bloc a povestit îngrozit ceea ce s-a petrecut. Se pare că acesta se pregătea să meargă la sală, atunci când nenorocirea a avut loc. Bărbatul se consideră noroc pentru faptul că nu a apucat să plece de acasă, deoarece trebuia să treacă pe lângă bloc.

„Ieri a mirosit toată ziua a gaz, au venit cei de la Distrigaz, au închis gazele. Dimineață, mă pregăteam să merg la sală, când am auzit o bubuitură groaznică, s-a auzit foarte puternic. Am ieșit imediat din casă cu soția. În situații de genul acesta, nu mai stai să te gândești. Acolo e drumul meu, puteam s-o pățesc grav. Au zburat două etaje, ferească Dumnezeu, o mare nenorocire”, a declarat pentru HotNews un bărbat care locuiește în scara de lângă bocul în care a avut loc explozie.

S-a desprins ușa apartamentului și a zburat peste o femeie și nepoții ei

O altă femeie, terifiată de ceea ce a trăit, a povestit pentru reporterii de la antena3CNN cum ușa apartamentului în care locuiește s-a desprins din cauza impactului. Mai mult, aceasta a zburat la propriu peste ea și nepoții ei, care se aflau în casă.

„Ieri s-a simțit miros de gaze. Toată ziua am avut gazele oprite. Și azi erau oprite. Asta este…”, a spus ea.

Vecină: „Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic”

O femeie, locatară în blocul de vis-a-vis de cel în care a avut loc explozia, a dezvăluit detalii șocante. Se pare că angajații distribuitorului de gaze, care s-au deplasat la fața locului, „au dat din umeri”, ieri. Mirosul se simțea pregnant, chiar și după ce s-au închis gazele, susțin vecinii.

„Eu am dus copilul la școală. Am venit acasă, fetița nu am putut să o duc acasă pentru că e răcită. Dintr-o dată am auzit o bubuitură, m-am speriat foarte rău, m-am panicat, mami, mami ce se întâmplă. Am ieșit afară, am văzut ce se întâmplă, vă dați seama din cauza gazelor. S-au mai întâmplat scurgeri. Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic, s-a închis gazele și azi noapte iar tot așa un miros îngrozitor de gaze pe scară. M-am speriat îngrozitor, am luat fetița, am ieșit. Mi-e foarte frică”, a povestit ea, potrivit sursei de mai sus.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, primele declarații după explozia din Capitală: „Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate” (VIDEO)
Eveniment
Ilie Bolojan, primele declarații după explozia din Capitală: „Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate” (VIDEO)
Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
Eveniment
Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
Eveniment
Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
Eveniment
Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
Eveniment
Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
Eveniment
Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
Eveniment
Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
Eveniment
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
Raed Arafat, după explozia puternică din Rahova: „Nu riscați să intrați în bloc. Este cu risc de colaps” (VIDEO)
Eveniment
Raed Arafat, după explozia puternică din Rahova: „Nu riscați să intrați în bloc. Este cu risc de colaps” (VIDEO)
A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier
Eveniment
A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier
Ultima oră
14:04 - Ilie Bolojan, primele declarații după explozia din Capitală: „Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate” (VIDEO)
13:37 - Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
13:35 - Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
13:23 - Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
13:02 - Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
13:00 - Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
12:56 - Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
12:28 - Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
12:21 - Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
11:57 - Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”