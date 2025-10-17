Explozia din blocul de locuințe, de pe Calea Rahovei, i-a lăsat pe oameni înmărmuriți. Șocați și fără cuvinte, martorii descriu tragicul eveniment ca pe ceva de-a dreptul apocaliptic.

Imaginile vorbesc totuși de la sine, însă ceea ce este și mai interesant este faptul că a fost cumva „prevestită” încă de ieri. Se pare că mirosul înțepător de gaz s-a simțit într-atât de mult, încât distribuitorii au oprit gazele de joi.

Ce au povestit martorii

Un vecin de bloc a povestit îngrozit ceea ce s-a petrecut. Se pare că acesta se pregătea să meargă la sală, atunci când nenorocirea a avut loc. Bărbatul se consideră noroc pentru faptul că nu a apucat să plece de acasă, deoarece trebuia să treacă pe lângă bloc.

„Ieri a mirosit toată ziua a gaz, au venit cei de la Distrigaz, au închis gazele. Dimineață, mă pregăteam să merg la sală, când am auzit o bubuitură groaznică, s-a auzit foarte puternic. Am ieșit imediat din casă cu soția. În situații de genul acesta, nu mai stai să te gândești. Acolo e drumul meu, puteam s-o pățesc grav. Au zburat două etaje, ferească Dumnezeu, o mare nenorocire”, a declarat pentru un bărbat care locuiește în scara de lângă bocul în care a avut loc explozie.

S-a desprins ușa apartamentului și a zburat peste o femeie și nepoții ei

O altă femeie, terifiată de ceea ce a trăit, a povestit pentru reporterii de la cum ușa apartamentului în care locuiește s-a desprins din cauza impactului. Mai mult, aceasta a zburat la propriu peste ea și nepoții ei, care se aflau în casă.

„Ieri s-a simțit miros de gaze. Toată ziua am avut gazele oprite. Și azi erau oprite. Asta este…”, a spus ea.

Vecină: „Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic”

O femeie, locatară în blocul de vis-a-vis de cel în care a avut loc explozia, a dezvăluit detalii șocante. Se pare că angajații distribuitorului de gaze, care s-au deplasat la fața locului, „au dat din umeri”, ieri. Mirosul se simțea pregnant, chiar și după ce s-au închis gazele, susțin vecinii.

„Eu am dus copilul la școală. Am venit acasă, fetița nu am putut să o duc acasă pentru că e răcită. Dintr-o dată am auzit o bubuitură, m-am speriat foarte rău, m-am panicat, mami, mami ce se întâmplă. Am ieșit afară, am văzut ce se întâmplă, vă dați seama din cauza gazelor. S-au mai întâmplat scurgeri. Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic, s-a închis gazele și azi noapte iar tot așa un miros îngrozitor de gaze pe scară. M-am speriat îngrozitor, am luat fetița, am ieșit. Mi-e foarte frică”, a povestit ea, potrivit sursei de mai sus.