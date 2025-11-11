Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul se pregătește pentru o mișcare extrem de importantă în sectorul energetic: preluarea Petrotel Lukoil de către statul român. Ministrul a informat, marți, că autoritățile vor să finalizeze procesul până pe 21 noiembrie, dată la care intră în vigoare sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiei rusești.

Chiar dacă nu a oferit detalii tehnice despre modul în care se va realiza această preluare, Ivan a transmis pe Facebook că este vorba despre o măsură necesară pentru protejarea securității energetice și a celor aproximativ 5.000 de angajați ai companiei.

De ce insistă Guvernul să facă preluarea Petrotel Lukoil înainte de termen

În mesajul publicat pe rețeaua socială, Bogdan Ivan a fost ferm cu privire la poziția României față de sancțiunile internaționale.

Totodată, ministrul a subliniat că o eventuală neconformare ar pune presiune pe piața internă de combustibili și pe funcționarea rafinăriei Petrotel-Ploiești. El afirmă că echipa din minister lucrează împreună cu instituțiile relevante pentru un cadru legislativ care să mențină continuitatea activității, fără a încălca sancțiunile internaționale.

“Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil

Colegii mei din lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.

O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.

România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național.”, a scris, Bogdan Ivan pe .

Ce a transmis președintele Consiliului Concurenței

Amintim faptul că președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat pe 1 noiembrie că instituția nu a primit nicio notificare oficială privind o eventuală vânzare a activelor Lukoil din România:

“Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări. N-am primit în toată perioada, n-am primit nimic, nicio notificare, nimic”, a declarat Chirițoiu.

El a reamintit că, în cazul în care o tranzacție depășește 2 milioane de euro, companiile au obligația de a notifica CEISD, iar Consiliul Concurenței intervine dacă părțile au o cifră de afaceri cumulată de peste 4 milioane de euro.

Ce active deține Lukoil în România

În prezent, compania operează:

rafinăria Petrotel-Lukoil, un punct strategic în aprovizionarea cu combustibili;

rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de benzinării.

Ambele sunt controlate de compania elvețiană Litasco.