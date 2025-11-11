B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan

Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan

Ana Maria
11 nov. 2025, 23:00
Ministrul Energiei: 'România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați'. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
Sursa foto: Facebook / @Rafinaria Petrotel-Lukoil
Cuprins
  1. De ce insistă Guvernul să facă preluarea Petrotel Lukoil înainte de termen
  2. Ce a transmis președintele Consiliului Concurenței
  3. Ce active deține Lukoil în România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul se pregătește pentru o mișcare extrem de importantă în sectorul energetic: preluarea Petrotel Lukoil de către statul român. Ministrul a informat, marți, că autoritățile vor să finalizeze procesul până pe 21 noiembrie, dată la care intră în vigoare sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiei rusești.

Chiar dacă nu a oferit detalii tehnice despre modul în care se va realiza această preluare, Ivan a transmis pe Facebook că este vorba despre o măsură necesară pentru protejarea securității energetice și a celor aproximativ 5.000 de angajați ai companiei.

De ce insistă Guvernul să facă preluarea Petrotel Lukoil înainte de termen

În mesajul publicat pe rețeaua socială, Bogdan Ivan a fost ferm cu privire la poziția României față de sancțiunile internaționale.

Totodată, ministrul a subliniat că o eventuală neconformare ar pune presiune pe piața internă de combustibili și pe funcționarea rafinăriei Petrotel-Ploiești. El afirmă că echipa din minister lucrează împreună cu instituțiile relevante pentru un cadru legislativ care să mențină continuitatea activității, fără a încălca sancțiunile internaționale.

“Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil

Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.

O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.

România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național.”, a scris, Bogdan Ivan pe Facebook.

Ce a transmis președintele Consiliului Concurenței

Amintim faptul că președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat pe 1 noiembrie că instituția nu a primit nicio notificare oficială privind o eventuală vânzare a activelor Lukoil din România:

“Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări. N-am primit în toată perioada, n-am primit nimic, nicio notificare, nimic”, a declarat Chirițoiu.

El a reamintit că, în cazul în care o tranzacție depășește 2 milioane de euro, companiile au obligația de a notifica CEISD, iar Consiliul Concurenței intervine dacă părțile au o cifră de afaceri cumulată de peste 4 milioane de euro.

Ce active deține Lukoil în România

În prezent, compania operează:

  • rafinăria Petrotel-Lukoil, un punct strategic în aprovizionarea cu combustibili;

  • rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de benzinării.

Ambele sunt controlate de compania elvețiană Litasco.

Tags:
Citește și...
Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
Eveniment
Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Eveniment
Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Eveniment
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
Eveniment
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Eveniment
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Eveniment
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
Eveniment
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Eveniment
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Eveniment
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Eveniment
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Ciprian Ciucu
Ultima oră
00:05 - Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
00:01 - Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
23:59 - Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
23:30 - Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
23:26 - Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
23:22 - Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
23:04 - Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
23:00 - Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
22:44 - Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
22:31 - Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)