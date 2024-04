Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al CJ Ilfov: „Am primit bani europeni pentru a realiza sistemul de management integrat al deșeurilor” / „Am cumpărat peste 120.000 de pubele, 31 de mașini de gunoi și 48 de sisteme informatice de cântărire a gunoiului” (VIDEO)

Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al CJ Ilfov, a vorbit în ediția de duminică a Podcast B1, despre problema deșeurilor din județul Ilfov. Aceasta a subliniat că este necesar un plan integrat care să vizeze întreaga regiune București-Ilfov:

Mirabela Dumitrache, despre problema deșeurilor din Ilfov

“Este o problemă care a tot fost în ultima perioadă dezbătută în presă, în spațiul public. Este o problemă, trebuie să o recunoaștem nu trebuie să o ascundem, să o băgăm sub preș și trebuie să o tratăm ca atare, asta înseamnă că trebuie să găsim soluții. Asta am și făcut la Consiliul Județean Ilfov! Problema deșeurilor, în primul rând ne trebuie un plan, un plan care să funcționeze are nevoie de timp, are nevoie de bani, bineînțeles că fără bani nu putem face, și avem nevoie de bani europeni. Să știți că am toate datele pe masă, am documentat tot ce înseamnă acest plan alături de colegii mei, avem o echipă care se ocupă de tot ce înseamnă mediu, de problema deșeurilor și de cum va trebui implementat în anii viitori tot acest sitem de management integrat al deșeurilor. Deja vorbim de regiunea București-Ilfov, pentur că nu mai vorbim pur și simplu de regiunea Ilfov, avem deșeuri dar avem deșeuri generate nu numaid e locuitorii din Ilfov. Trebuie să fim realiști și să avem o perspectivă foarte amplă, toate aceste deșeuri sunt generate de toți locuitorii regiunii București-Ilfov. Avem acea problemă a munților de gunoaie la marginea Capitalei, la marginea localităților din județul Ilfov, drept uramre trebuie să avem în vedere că toate aceste deșeuri vin din regiunea București-Ilfov”.

Mirabela Dumitrache a mai precizat că autoritățile din Ilfov au primit banii pentru a realiza acest sistem de management integrat al deșeurilor:

“În primul rând, pentru a pune la punct acest plan pe termen lung, în anii viitori, avem nevoie de specialiști pe care îi avem deja la CJ Ilfov, avem nevoie de parteneriate pe care le-am realizat deja cu Asociația Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor din București, dar și cu ADIGIDI Ilfov. Prin astfelde parteneriate cu ajutorul acestor specialiști și cu ajutorul banilor, pentru că fără bani nu putem face nimic, și atunci avem bani europeni, am primit bani europeni pentru a realiza acest sistem de management integrat al deșeurilor.

Până în momentul de față, acest proiect care valorează la peste 190 de milioane de lei este finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare, până acum ca etapă a acestui plan de lungă durată am cumpărat peste 120.000 de pubele , în total vom cumpăra 290.000, au fost achiziționate 31 de mașini de gunoi și 48 de sisteme informatice de cântărire a gunoiului”.