TikTok a stat la baza potestelor care au dus la căderea guvernului în . Acestea au fost provocată de o decizie a autorităților de a interzice mai multe . De mai multe zile țara este în haos, iar câteva zeci de persoane au murit în confruntările cu forțele de ordine.

Revolta provocată de generația Z

Revoluția generației Z din Nepal, așa cum sunt numite protestele violente de stradă, a pornit de la o campanie care s-a viralizat în online. Pe mai multe platforme, dar în special pe TikTok și Instagram au circulat numeroase clipuri în care era prezentată viața opulentă a familiilor înalților demnitari politici. În vreme ce țara se confruntă cu mari probleme sociale, aceștia afișau un stil de viață luxos, fapt ce a dus la o explozie socială.

revolta a pornit de la decizia guvernului local de a bloca 26 de site-uri media, inclusiv WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn și YouTube. Măsura a fost motivată de necesitatea combaterii dezinformării, a fraudelor și a discursurilor instigatoare la ură. Pe de altă parte, tinerii revoltați au văzut o tentativă a politicienilor de a cenzura dezvăluirile despre corupția clasei politice.

În aceste condiții, tinerii au ieșit în stradă, furioși, iar protestele au degenerat rapid în capitală. Poliția a deschis focul asupra mulțimii și a ucis 19 persoane. Ulterior, a doua zi, interdicția a fost ridicată, iar accesul la rețelele sociale a fost reluat. Protestele au continuat, alimentate de moartea celor 19 tineri și de acuzațiile de corupție.

În cele două zile de proteste, zeci de mii de nepalezi au luat cu asalt și au incendiat clădiri guvernamentale și locuințe ale politicienilor. De asemenea, unii demnitari au fost atacați pe stradă. În fața revoltei generalizate, premierul Khadga Prasad Oli și-a dat demisia, dar gestul nu a avut nici un efect. Protestatarii au continuat să blocheze drumurile, iar miniștrii au fost preluați de armată și transportați în locuri sigure.

Armata a fost scoasă pe stradă de revoluția TikTok

În condițiile în care forțele de ordine s-au dovedit incapabile să oprească revoltele, a fost scoasă armata pe străzi, pentru a restabili ordinea. Astfel, s-a ajuns ca forțele militare să asigure paza în principalele puncte din Kathmandu, capitala nepaleză, după cum a relatat Politico.

Armata a avertizat că este hotărâtă să mențină legea și ordinea în țară. Soldații au impus restricții de circulație și au trecut la verificarea persoanelor și autovehiculelor. Într-un comunicat, armata a anunțat că au fost arestate 21 de persoane suspectate de jaf. Revoluția declanșată pe TikTok a dat semne de relaxare.

La rândul său, președintele Ram Chandra Poudel, al cărui rol este mai mult ceremonial, a făcut apel la o soluție pașnică și a cerut oprirea violențelor. El a acceptat demisia prim-ministrului Khadga Prasad Oli, dar l-a numit șef al guvernului interimar care va asigura guvernarea până la formarea unui alt cabinet.

🇳🇵 – Así marcharon los nepaleses , hasta derrocar el gobierno. — DatoWorld (@DatosAme24)

Campania de pe TikTok care a stârnit protestele

În ultimele săptămâni, înaintea protestelor, postările cu termenul „nepo kids”, similar cu „nepotism”, s-au viralizat pe rețelele sociale din Nepal. Aceste postări aveau în vedere, de regulă, copiii politicienilor de rang înalt, al căror trai opulent a provocat revoltă. Promovate pe platformele sociale, în special pe TikTok, imaginile cu rudele politicienilor care pozează în mașini de lux și poartă haine scumpe a inflamat spiritele.

Guvernanții și politicienii din Nepal sunt acuzați de corupție, lipsă de transparență privind cheltuirea banilor publici, de mai multă vreme. Mai mult, există suspiciuni că parte dintre fondurile publice sunt folosite pentru a susține stilul de viață opulent, în ciuda salariilor oficiale modeste.

În aceste condiții, dat fiind lipsa unor măsuri care să oprească corupția, protestatarii au solicitat o comisie specială de anchetă care să verifice sursele averilor politicienilor. Nepalezii sunt tot mai preocupați de problemele pe care le provoacă corupția generalizată și inegalitățile economice.

A Nepalese youth waves the Nepal flag in the presidential palace as a sign of victory over the corrupt regime! — The Kenyan Vigilante (@KenyanSays)

O țară cu oameni săraci și polticieni bogați

Venitul anual pe cap de locuitor al Nepalului este de aproximativ 1.400 de dolari, cel mai mic din Asia de Sud. Iar rata sărăciei s-a menținut constant la peste 20%, în ultimii ani.

Șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat, procentul celor care nu au un loc de muncă și nu urmează un program educațional era de 32,6% în 2024, potrivit datelor Băncii Mondiale. Aproximativ 7,5% din populația țării lucrează în străinătate în 2021.

Astfel, economia Nepalului, ca și cea a României până în urmă cu câțiva ani, depinde masiv de sumele trimise acasă de cetățenii care lucrează în străinătate. În 2024, banii trimiși acasă, din străinătate reprezentau 33,1% din produsul intern brut (PIB) al țării.

În aceste condiții, nu este de mirare că revoluția generată pe rețelele de socializare a scos atât de mulți oameni în stradă. Cu atât mai mult cu cât platformele sociale interzise asigură comunicarea între cei plecați în străinătate și rudele rămase acasă.