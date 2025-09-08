Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări

B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
08 sept. 2025, 15:28
Proteste Nepal Sursa foto: Hepta / DPA Images / Skanda Gautam

Un număr de cel puțin 13 persoane au murit în confruntările dintre forțele de ordine și manifestanții, din Nepal, care protestează împotriva blocării accesului la rețelele de socializare.

Cum s-a ajuns la lupte de stradă în Nepal

Luptele de stradă care s-au desfășurat în capitala nepaleză Kathmandu au fost provcate de decizia autorităților de a închide rețelele de socializare. Numeroși tineri au ieșit în stradă și au încercat să pătrundă în clădirea parlamentului local. Tinerii nepalezi au ieșit la protest împotriva închiderii rețelelor de socializare, dar și a corupției clasei politice, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Autorităţile din Nepal au decis săptămâna trecută să blocheze accesul la 26 de platforme de social media, inclusiv Facebook, Youtube, X şi Linkedin. Decizia a fost motivată de faptul că aceste platforme nu s-au înregistrat pe lângă autorităţile locale, în termenul solicitat. Astfel, a fost pusă în aplicare o decizie a Curţii Supreme de la Kathmandu.

Instanța supremă a stabilit în anul 2023 ca aceste platforme trebuie să numească un reprezentant local şi o persoană însărcinată cu moderarea conţinuturilor. Autorităţile nepaleze susţin că utilizatori răspândesc de pe conturi false ale acestor reţele de socializare ştiri false, incită la ură ori comit fraude sau alte delicte online.

Anterior, în luna iulie, guvernul nepalez a interzis şi mesageria Telegram, decizie pe care a motivat-o prin creşterea fraudelor online.

Conflictul cu autoritățile a făcut 13 victime

Forţele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă după ce protestatarii s-au apropiat de sediul parlamentului. Manifestanții au încercat să treacă de cordonul de securitate și să pătrundă în clădirile guvernamentale. Conform unui bilanț provizoriu, numărul victimelor a ajuns la cel puţin 13 morţi şi 150 de răniţi.

Manifestanţii denunţă, pe lângă blocarea reţelelor de socializare, practicile autoritare şi corupţia guvernului condus de premierul KP Sharma Oli. În Nepal, platforma TikTok a fost inundată de imagini care arată viaţa luxoasă a copiilor unor responsabili politici nepalezi.

Într-o declaraţie publicată duminică, guvernul nepalez a dezminţit că încearcă să restrângă libertatea de exprimare. Reprezentanții guvernului au confirmat că decizia contra reţelelor de socializare este menită „să creeze un mediu favorabil protejării şi exercitării libertăţii”. Aceștia au afirmat că accesul pe aceste platforme va fi restabilit după ce se vor conforma cererilor menţionate.

