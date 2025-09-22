Autostrada Moldovei, care unește Capitala de nordul Moldovei, este o investiție estimată la aproximativ 11 miliarde de euro. Lucrările ar fi trebuit să se încheie până la 31 august 2026, însă acest lucru este imposibil.

Lucrări pe Autostrada Moldovei întârziate din cauza unor gafe

Între motivele pentru care inagurarea acestei șosele de mare viteză va fi întârziată sunt și cele legate de gafele . Astfel, un lot de pe Autostrada Moldovei nu poate fi dat în folosință din cauza unor suduri executate greșit de constructori, la un pod. Lucrarea trebuie refăcută, iar acest lucru necesită timp.

Lotul 2 al autostrăzii A7, care face legătura dintre dintre Mizil și Pietroasele, este finalizat în proporție de 99%, încă din primăvară. Cu toate acestea, șoferii mai au de așteptat până când șoseaua va fi dată în folosință și vor putea circula. Întârzierea e datorează unei greșeli a constructorilor. La podul de peste pârâul Sărata, aceștia au făcut greșit niște suduri, după cum scrie stirileprotv.ro.

Lucrarea a fost realizată de asocierea româno-bulgară Coni-Trace. Mare parte dintre lucrări au fost încheiate încă de la finele anului trecut, dar sudurile neconforme la elementele metalice de la trei structuri – poduri și pasaje – a făcut ca deschiderea traficului preconizată inițial pentru primăvară să se tot amâne. Responsabilă de sudurile greșite este firma bulgară Trace.

„Antreprenorul bulgar a greșit sudurile. Situația nu a putut fi remediată cu adăugarea unor noi suduri. A trebuit să se apeleze la această metodă cu eclise. Au greșit și aplicarea acestor eclise și au fost nevoiți să le dea jos”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Lotul trebuia dat în circulație la finalul lunii

Circulația pe lotul 2 Mizil – Pietroasele de pe Autostrada A7 Ploiești – Buzău trebuia deschisă la finalul lunii septembrie, estima acum o lună secretarul de stat în ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. La momentul respectiv, el preciza că mai sunt de executat câteva lucrări de consolidare

Astfel, spunea secretarul de stat, deschiderea traficului pe Lotul 2 a fost amânată din cauza unor probleme tehnice descoperite la mai multe pasaje și poduri.

„Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să se poată deschide traficul pe Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești – Buzău”, spunea secretarul de stat.

Penalizări pentru constructorul responsabil

a anunțat că a demarat că a demarat procedurile pentru a penaliza constructorul responsabil pentru aceasă întârziere. Conform , autoritățile române nu au stabilit care va fi mărimea daunelor solicitate.

„Conform contractului, responsabilitatea pentru calitatea tuturor lucrărilor executate și pentru respectarea termenelor revine în totalitate Antreprenorului (Asocierea contractantă). CNAIR a inițiat deja demersurile contractuale pentru revendicarea costurilor și aplicarea penalităților de întârziere, conform clauzelor aplicabile. Cuantumul final al acestora va fi stabilit la finalizarea analizei și la recepția lucrărilor, în strictă conformitate cu termenii contractuali”, a transmis CNAIR.

Tronsonul Ploiești – Buzău în date tehnice

Tronsonul din Autostrada A7, Autostrada Moldovei, așa cum este cunoscută, care unește orașele Ploiești și Buzău este parțial deschisă. Acest tronson are o lungime totală de 63,25 de kilometri. Lucrarea a fost împărțită în trei loturi:

Lotul 1 Dumbrava (A3) – Mizil, 21,00 km. Câștigător desemnat în aprilie 2022: Asocierea Impressa Pizzarotti & C SPA – Pizzarotti SA – Retter Project Management SRL. Preț: 1.468.550.055,22 lei fără TVA, durata de execuție 20 de luni. Contract semnat în iunie 2022. Deschis în decembrie 2024.

Lotul 2 Mizil – Pietroasele, 28,35 km. Câștigător desemnat în februarie 2022: Asocierea Coni SRL – Trace Group. Preț: 1,25 miliarde lei fără TVA, durata execuție: 20 luni. Contract semnat în iunie 2022. Termen de deschidere: 2025.

Lotul 3 Pietroasele – Buzău, 13,90 km. Câștigător desemnat în octombrie 2023: Asocierea Nurol İnşaat Ve Ticaret A.Ş. (lider) – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. Preț: 1,09 miliarde lei (fără TVA). Durata execuție: 20 luni. Contract semnat în noiembrie 2023. Termen de deschidere: 2025

Autostrada Moldovei, cea mai așteptată de șoferi

Autostrada Moldovei se va întinde pe o lungime de aproape 450 de km, între Ploiești și Siret, la granița cu Ucraina. În acest moment, investiția se află în diferite stadii de implementare. Din lungimea totală, au fost dați în folosință 120 km. Alți 215 kilometri sunt în lucru și aproape 115 km în licitație.

Autostrada va lega Moldova de Muntenia, de la Nord la Sud, și va prelua tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.