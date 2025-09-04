Motociclist, lovit de o mașină și aruncat pe șosea. Bărbatul mergea la ziua de naștere a fiului său

Un grav a avut loc ieri, în judeţul , pe Drumul Judeţean 135. Un motociclist a fost izbit de o maşină şi aruncat la câţiva metri distanţă. Accidentul care a fost filmat s-a întâmplat în timp ce bărbatul spre îndrepta spre fiul său, la ziua lui de naștere.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Viraj la stânga

Accidentul teribil din județul Mureș a fost surprins de o cameră de supraveghere, dar şi de o cameră de bord a altui participant la trafic.

Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost transportat de urgenţă la spital, după ce motocicleta pe care se afla a fost izbită de autoturism.

Șoferul maşinii nu s-a asigurat când a virat la stânga şi a lovit motocicleta care se afla în depăşire, conform .

În urma impactului puternic, victima a fost aruncată la câţiva metri distanţă. Toate acestea s-au petrecut în timp ce bărbatul se îndrepta spre fiul său care își sărbătorea ziua de naștere.

Ulterior, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.