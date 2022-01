Movial Plus previne durerile articulare

Vrei să eviți durerile articulare? Vârsta, kilogramele în plus, practicarea unui sport sau perioadele de imobilizare datorate unei operații pot cauza probleme cu articulațiile. Pentru a evita uzura articulațiilor și pentru a preveni diferite afecțiuni există Movial Plus, un supliment perfect pentru a preveni durerile articulare.

Datorită compoziției sale, Movial Plus stimulează sinteza de colagen și de acid hialuronic și contribuie la prevenirea patologiilor articulare.

Ce conține Movial Plus?

Colagen hidrolizat tip 2 – un constituent esențial al oaselor, al tendoanelor, al ligamentelor și al articulațiilor. Previne apariția patologiilor articulare și conferă flexibilitate articulațiilor.

Acid hialuronic – un compus al articulațiilor, contribuie la restaurarea elasticității articulațiilor precum și la îmbunătățirea mobilității și diminuarea durerii;

Zinc – reduce inflamațiile și stresul oxidativ;

Vitamina C – participă la formarea colagenului pentru formarea oaselor, cartilajelor și pielii. În plus, vitamina C dispune de o mare putere antioxidantă care întârzie procesul de îmbătrânire;

Movial Plus a fost special formulat pentru a favoriza formarea normală a colagenului pentru buna funcționare a cartilajelor osoase și articulare datorită prezenței vitaminei C. În plus, este un supliment alimentar care ne protejează celulele de stresul oxidativ. Zincul contribuie la menținerea sănătății oaselor.

Articulațiile sunt structuri compuse din oase, mușchi, cartilaje și ligamente și sunt vitale pentru a permite o mișcare corectă a corpului. Cartilajul, care este principalul component al articulațiilor nu este același în diferitele etape ale vieții și, drept urmare, este important să ai grijă de el cât mai devreme cu putință. Există o serie de componente esențiale ale articulațiilor printre care acidul hialuronic și colagenul de tip II. Acidul hialuronic este un compus al lichidului sinovial prezent în articulații și lubrfiază, facilitând mișcările acestuia.

Colagenul de tip II, o proteină structurală majoră prezentă în cartilaj, se regăsește în egală măsură în articulații. Aceste două componete prezente în mod natural în articulații favorizează o funcție articulară normală. În cazul în care optezi pentru o farmacie online sau fizică pentru a achiziționa Movial Plus, mai cumpără Aspirin cardio pentru a reduce riscul de infarct miocardic sau lapte praf fără lactoză.

Suferi de artroză sau de dureri articulare? Movial Plus este cea mai bună soluție pentru aceste probleme. După numai 21 de zile de la administrare, Movial Plus reduce inflamația și scade durerea, este unul din cele mai eficiente suplimente alimentare de pe piață. Se administrează câte 2 capsule zilnic în primele săptămâni și apoi câte o capsulă pe zi, pe durata de stabilizare a tratamentului, timp de 3-6 luni.

Movial Plus este un supliment nutrtiviv 100% natural, recomandat la orice vârstă, este ideal atât pentru persoanele inactive cât și sportivilor profesioniști deoarece beneficiază de Avizul Agenției Naționale de Antidoping. Alege și tu Movial Plus pentru a scăpa de durerile articulare.