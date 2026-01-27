B1 Inregistrari!
Doliul în medicina românească. A murit medicul care a asistat peste 10.000 de nașteri

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 16:41
sursa foto: b1tv
Cuprins
  1. Cum a reușit dr. Nicolae Poiană să pună bazele fertilizării in vitro
  2. De ce a devenit Nicolae Poiană unul dintre cei mai iubiți medici din România

Nicolae Poiană, unul dintre  cei mai respectați specialiști de obstetrică-ginecologie și pionier al fertilizării in vitro, a murit. Cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani, doctorul Poiană a fost un pilon pentru mii de familii care și-au găsit speranța sub îndrumarea lui.

Anunțul trist a fost făcut pe 27 ianuarie de echipa clinicii Mediplus, fondată de acesta.

Cum a reușit dr. Nicolae Poiană să pună bazele fertilizării in vitro

A fost considerat un inovator care a pus bazele medicinei reproductive moderne în țara noastră. Pe parcursul celor patru decenii de activitate, medicul a asistat peste 10.000 de nașteri și a realizat mii de intervenții chirurgicale și proceduri de fertilizare in vitro.  A efectuat aproape 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice, fiind recunoscut pentru competențele sale în medicină.  A devenit doctor în Științele Medicale și profesor universitar, ce a îndrumat și format generații întregi de medici.

În 2005  a fondat clinica Mediplus, un centru de excelență unde profesionalismul a devenit definiția clinicii. Ulterior a coordonat activitatea Centrului de fertilizare in vitro din cadrul SANADOR, oferind sprijin cuplurilor care se luptau cu infertilitatea.

De ce a devenit Nicolae Poiană unul dintre cei mai iubiți medici din România

Dincolo de competențele sale profesionale, dr. Poiană a fost recunoscut pentru empatia sa excepțională, fiind ales de numeroase persoane publice din România. Printre cele mai cunoscute paciente se numără Andra, care a mărturisit că medicul l-a adus pe lume pe fiul ei, David.

Recunoștința pacientelor lui, fie că vorbim de vedete, fie de persoane simple, subliniază dedicare unui om care a privit medicina ca pe o misiune de suflet. Trecerea sa în neființă lasă un gol imens.

Moștenirea profesională a doctorului Nicolae Poiană continuă prin clinica Mediplus, a cărei coordonare a fost predată în anul 2017 către dr. Niculescu. Într-un mesaj plin de emoție, acesta din urmă l-a descris pe regretatul profesor drept un mentor și un prieten de neînlocuit, a cărui viziune a transformat medicina reproductivă din România, potrivit cancan

„Cu profundă durere doresc sa anunț trecerea în neființă a celui care a fost Conf. Dr. Nicolae Poiană — mentor, coleg, prieten.Plecarea sa lasă un gol imens în comunitatea medicală, dar moștenirea lui profesională și umană va dăinui prin toți cei care i-au fost aproape.

Odihnă veșnică, Nicu!”, este mesajul postat pe rețelele de socializare de către dr. Niculescu.

