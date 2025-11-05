a avertizat marți, 4 noiembrie, că nu este exclus ca tragedia din Rahova să se repete. Declarația lui Andrei Nistor vine în contextul în care tot mai mulți oameni sună la 112 pentru a sesiza miros de gaze în imobilele în care locuiesc.

Cum justifică Andrei Nistor creșterea numărului de persoane care sună la 112 pentru a sesiza miros de gaze

Prefectul Capitalei a precizat că un număr tot mai mare de bucureșteni a sesizat la 112 că se simte miros de gaze în imobilele unde locuiesc. Creșterea genului acesta de apeluri are loc pe fondul tragediei din Rahova, dar din fericire, în multe dintre cazurile sesizate s-a stabilit că nu este o situație care să îi bună pe oameni în pericol.

„Se poate întâmpla oricând o nenorocire cum a fost cea din Rahova. În urma exploziei am sezizat că mult mai mulţi oameni au început să sune la 112, despre miros de gaz. Din fericire, o parte dintre acestea s-au dovedit a nu fi probleme, dar asta este un lucru bun, că mai bine oamenii să fie precauţi”, a spus prefectul la Prima News.

De unde provenea mirosul de gaze simțit la Liceul Tehnologic Theodor Pallady

În cursul zilei de marți, elevii și profesorii liceului din București au fost evacuați, după ce s-a sesizat miros de gaze în incinta școlii. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului. Reprezentanții Distrigaz sosiți la fața locului au descoperit că scurgerea provenea de la o țeavă din afara unității de învățământ.

„Tot personalul şi toţi copiii au fost evacuaţi, nu a avut nimeni nevoie de îngrijiri şi Distrigaz s-a ocupat. A existat o scurgere de gaze, la o ţeavă din afara şcolii. Cu siguranţă poate exista un pericol, dacă nu se intervine în timp şi nu se au măsuri”, a mai declarat Andrei Nistor.

Ce spune raportul ISC despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia

După explozia puternică din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au ajuns la spital, Inspectoratului de Stat în Construcții a postat un raport despre starea blocului.

Aceștia au constatat că imobilul nu mai poate fi locuit, deoarece prezintă risc de prăbușire, iar consolidarea nu se justifică din punctul de vedere al costurilor. Inspectoratul de Stat în Construcții a recomandat demolarea blocului.