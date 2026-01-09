Apar noi situații uluitoare legate de impozitele majorate pe anul acesta. După bucureșteanul care s-a trezit că are de plătit pentru un apartament cu trei camere, un altul a aflat că trebuie să achite 67.000 de lei. Iar un constănțean a aflat că trebuie să plătească impozit pentru soția sa, decedată în 2004.

Impozit de 67.000 de lei în Capitală

Un bucureştean a înlemnit când a aflat că trebuie să plătească 67.000 de lei impozit pe clădire.

„Am verificat acum două zile pe ghiseul.ro cât au părinţii mei de plată şi a venit o sumă de 67.000 de lei. E sediul social, un SRL, la o firmă. Cred că s-a produs o eroare undeva că nu are cum să fie suma asta. Mă gândesc în situaţia în care le-ar fi venit plicul acasă fără să verificăm încă de la început, exista riscul de un infarct? Eu sper să fie o greşeală, dacă nu proces. Nu există altă variantă”, a spus Ionuţ Miru, pentru

Impozit în contul soției decedate

Iar un bărbat din Constanța a întrebat la ghișeu de ce trebuie să plătească impozit şi pentru soţia lui, decedată în 2004.

Angajată primărie: 440 de lei. Şi Georgeta, da? Soţia.

Contribuabil: Georgeta e moartă, doamnă, din 2004.

Angajată primărie: Aveţi şi pentru ea 225 de lei.

Contribuabil: Păi dacă ea e moartă ce să mai plătesc, doamnă?

Angajată primărie: E cota ei de imobil. Până când nu faceţi succesiune, aşa o să fie.