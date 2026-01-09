B1 Inregistrari!
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 15:32
Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Impozit de 67.000 de lei în Capitală
  2. Impozit în contul soției decedate

Apar noi situații uluitoare legate de impozitele majorate pe anul acesta. După bucureșteanul care s-a trezit că are de plătit impozit 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere, un altul a aflat că trebuie să achite 67.000 de lei. Iar un constănțean a aflat că trebuie să plătească impozit pentru soția sa, decedată în 2004.

Impozit de 67.000 de lei în Capitală

Un bucureştean a înlemnit când a aflat că trebuie să plătească 67.000 de lei impozit pe clădire.

„Am verificat acum două zile pe ghiseul.ro cât au părinţii mei de plată şi a venit o sumă de 67.000 de lei. E sediul social, un SRL, la o firmă. Cred că s-a produs o eroare undeva că nu are cum să fie suma asta. Mă gândesc în situaţia în care le-ar fi venit plicul acasă fără să verificăm încă de la început, exista riscul de un infarct? Eu sper să fie o greşeală, dacă nu proces. Nu există altă variantă”, a spus Ionuţ Miru, pentru Observator News.

Impozit în contul soției decedate

Iar un bărbat din Constanța a întrebat la ghișeu de ce trebuie să plătească impozit şi pentru soţia lui, decedată în 2004.

Angajată primărie: 440 de lei. Şi Georgeta, da? Soţia.

Contribuabil: Georgeta e moartă, doamnă, din 2004.

Angajată primărie: Aveţi şi pentru ea 225 de lei.

Contribuabil: Păi dacă ea e moartă ce să mai plătesc, doamnă?

Angajată primărie: E cota ei de imobil. Până când nu faceţi succesiune, aşa o să fie.

