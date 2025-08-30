B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași

Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 10:38
Noi obligații fiscale pentru cei care închiriază apartamente sau camere. Casă de marcat obligatorie și bon fiscal pentru chiriași
Sursa Foto: Freepik.com

Proprietarii care închiriază apartamente sau camere, fie în regim hotelier, fie pentru perioade mai lungi de timp, vor fi obligați, de anul viitor, să dețină case de marcat și să elibereze bon fiscal chiriașilor. În plus, impozitarea veniturilor din chirii se va modifica, fiind diferențiată în funcție de numărul de camere închiriate.

Cuprins:

  • Ce prevede noua regulă privind casele de marcat și bonurile fiscale

  • Cum se schimbă impozitarea veniturilor din chirii

  • Ce obligații au proprietarii în raport cu ANAF

  • De când intră în vigoare noile măsuri

Ce prevede noua regulă privind casele de marcat și bonurile fiscale

Indiferent dacă vorbim despre cei care închiriază o locuință întreagă sau doar o cameră, pentru o singură noapte sau pentru mai multe săptămâni consecutive, proprietarii vor fi obligați să dețină casă de marcat și să elibereze bon fiscal chiriașilor. Măsura vizează atât închirierea în regim hotelier, cât și închirierea pe termen scurt sau mediu.

Cum se schimbă impozitarea veniturilor din chirii

În prezent, impozitul pentru veniturile din chirii este de 10%, dar de anul viitor sistemul va fi modificat. Noile reguli vor introduce cote diferențiate, stabilite în funcție de numărul de camere oferite spre închiriere:

  • proprietarii care pun la dispoziție între 1 și 5 camere vor avea o anumită cotă de impozitare,

  • cei cu peste 7 camere vor plăti o cotă diferită, mai mare.

Ce obligații au proprietarii în raport cu ANAF

Toți cei care obțin venituri din chirii, indiferent de numărul de camere sau de durata închirierii, vor trebui să declare aceste venituri la ANAF și să plătească impozitul corespunzător.

De când intră în vigoare noile măsuri

Potrivit autorităților fiscale, noile obligații privind casa de marcat, bonul fiscal și impozitarea diferențiată ar urma să intre în vigoare începând cu anul viitor.

