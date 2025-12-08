B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Nominalizările pentru Globurile de Aur 2025. Pelicula cu cele mai multe mențiuni

Nominalizările pentru Globurile de Aur 2025. Pelicula cu cele mai multe mențiuni

B1.ro
08 dec. 2025, 21:22
Nominalizările pentru Globurile de Aur 2025. Pelicula cu cele mai multe mențiuni
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Filmul cu cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur 2025
  2. Actorii care sunt în cursa pentru prestigiosul premiu

A fost publica lista cu nominalizările pentru premiile Globurile de Aur 2025. 

Filmul cu cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur 2025

„One Battle After Another” cu Leonardo DiCaprio conduce ca număr de nominalizări la Globurile de Aur 2025. Filmul a fost menționat la nouă categorii, printre care se numără și cel mai bun film de comedie/musical, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu și cel mai bun actor într-un film de comedie/musical.

Multiplele nominalizări pentru „One Battle After Another” vin după ce pelicula nu a înregistrat un succes fulminant în cinematografe.

O surpriză în ceea ce privește nominalizările pentru cel mai bun film de comedie/musical este absența de pe lista scurtă a peliculei „Wicked: For Good”, al doilea din seria „Wicked”, cu Ariana Grande și Cynthia Erivo în rolurile principale. Nu doar că a fost unul dintre cele mai populare și așteptate musicaluri apărute în anul 2025, dar anul trecut, la Globurile de Aur, „Wicked” a ieșit învingător categoria la care, anul acesta, nici măcar nu a ajuns printre posibilii câștigători.

Nici „Avatar: Fire and Ash” nu se bucură de la fel de mult succes ca primele două episoade din franciză și nu ajunge pe lista scurtă a nominalizărilor.

Actorii care sunt în cursa pentru prestigiosul premiu

Unii dintre cei mai cunoscuți actori și actrițe de la Hollywood sunt în cursă pentru premiul de la Globurile de Aur: Leonardo DiCaprio (cel mai bun actor dintr-un film de comedie/musical) pentru rolul din „One Battle After Another”, Timothée Chalamet (cel mai bun actor dintr-un film de comedie/musical) pentru rolul de „Marty Supreme”, Emma Stone (cea mai bună actriță dintr-un film de comedie/musical) pentru rolul din „Bugonia”, George Clooney (cel mai bun actor dintr-un film de comedie/musical) pentru rolul din „Jay Kelly”, Michael B. Jordan (cel mai bun actor dintr-un film de comedie/musical) pentru rolul din „Sinners”.

Odată cu publicarea listelor cu nominalizații la Globurile de Aur începe  sunt sezonului premiilor pentru cinematografie. Acesta va lua final în martie, anul viitor, odată cu Gala Premiilor Oscar.

