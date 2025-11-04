B1 Inregistrari!
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa

04 nov. 2025, 20:22
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa
Sursa foto simbol: freepik.com
Parizienilor li se oferă șansa de a câștiga un loc de veci, alături de unii dintre cei mai faimoși artiști din istorie. Printre ei se numără Jim Morrison de la The Doors, scriitorul Oscar Wilde și legendara cântăreață franceză Edith Piaf.

Ce a determinat administrația pariziană să organizeze o loterie cu locuri de veci

Parisul a lansat o loterie pentru restaurarea monumentelor funerare din cimitirele supraaglomerate Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre. Zece pietre funerare din fiecare cimitir sunt oferite pentru suma de 4.000 de euro, cu condiția ca cumpărătorii să le restaureze și să achiziționeze un loc de înmormântare lângă ele.

Proiectul este „un compromis” între respectarea persoanelor decedate și oferirea locuitorilor șansa de a fi înmormântați în oraș. În prezent, există foarte puține locuri de înmormântare disponibile în cimitirele din Paris, capacitatea maximă a acestora fiind aproape atinsă încă de la începutul secolului al XX-lea, a declarat consiliul local al orașului.

Întreținerea pietrelor funerare și a monumentelor din cimitirele pariziene este responsabilitatea familiilor, nu a orașului. Din acest motiv, unele morminte au fost abandonate și s-au degradat odată cu trecerea timpului. Însă îndepărtarea unui moment de care nu s-a mai îngrijit nimeni este un proces dificil, întrucât cimitirele sunt clasificate drept situri de patrimoniu protejate.

Orașul speră că acest nou program, care a fost aprobat în unanimitate de consiliu, în aprilie, va ajuta la restaurarea monumentelor din celebrele cimitire.

Unde sunt înmormântați unii dintre cei mai faimoși artiști din istorie

O parte din cimitirele pariziene au devenit destinații turistice populare, în mare parte datorită celor care se odihnesc acolo.

Pe lângă Morrison, Piaf și Wilde, romancierul francez Marcel Proust și compozitorul polonez Frederic Chopin sunt înmormântați la Père Lachaise.

Scriitorii Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett și cântărețul Serge Gainsbourg au fost înmormântați la Montparnasse. Și cenușa actriței Jane Birkin a fost depusă tot acolo, potrivit BBC.

Pictorul Edgar Degas, scriitorul Emile Zola și regizorul Noului Val francez Francois Truffaut sunt înmormântați la Montmartre.

Nu există nicio sugestie că vreunul dintre aceste monumente ar fi disponibil în cadrul proiectului.

Ce condiții trebuie să îndeplinească câștigătorii loteriei

Cele 30 de pietre funerare disponibile, multe dintre ele fără inscripții distincte, datează din secolul al XIX-lea.

Este important ca cei care vor să știe că există o serie de criterii care trebuie îndeplinite și în momentul înscrierii și în cazul în care câștigă. Pentru a se înscrie, trebuie să locuiască în Paris, la acel moment.

În cazul în care câștigă, trebuie să își asume să restaureze monumentul pe care îl cumpără în termen de șase luni, păstrând designerul „fidel originalului”. De asemenea, trebuie să își achiziționeze un loc de veci în apropiere, tot într-un anumit interval de timp. Dacă oricare dintre condiții nu este îndeplinită, vânzarea va fi anulată, iar cumpărătorii își vor pierde banii.

Locurile de înmormântare sunt închiriate pe o perioadă determinată sau nedeterminată. Cumpărătorii vor avea de plătit 976 de euro pentru un contract de închiriere de 10 ani, 3.354 de euro pentru 30 de ani, 5.260 de euro pentru 50 de ani sau 17.668 pentru o perioadă nelimitată. Dacă un contract de închiriere expiră, iar cumpărătorul nu cere reînnoirea, terenul poate fi revândut și reutilizat.

Extragerea câștigătorilor va avea loc în ianuarie.

