Ghidul Michelin intră într-o nouă etapă a expansiunii sale și aduce în atenția publicului o distincție dedicată lumii vinurilor, un domeniu în continuă transformare. După ce a impus standarde solide în gastronomie și a redefinit clasificarea hotelurilor, celebra instituție lansează propriul sistem de evaluare pentru podgorii, într-un moment în care interesul pentru vinurile de calitate este tot mai mare. Anunțul marchează o schimbare importantă pentru sectorul viticol, dar și pentru consumatorii care caută repere de încredere.

Ce reprezintă noul sistem de „ciorchini” introdus de Michelin

Noul mecanism creat de ghidul Michelin își propune să stabilească o ierarhie clară între podgorii, inspirată de modelul care a consacrat evaluarea restaurantelor și hotelurilor. Sistemul se bazează pe trei niveluri: un ciorchine pentru producătorii considerați de „înaltă calitate”, două ciorchini pentru podgoriile catalogate drept „excelență” și trei ciorchini pentru cei apreciați ca „excepție”, potrivit . În paralel, podgoriile care nu ating aceste niveluri vor putea primi mențiunea „recomandat”, menită să ofere un punct de orientare suplimentar pentru public.

Anunțul oficial a fost însoțit de declarația directorului ghidului Michelin, Gwendal Poullennec, care a subliniat dimensiunea simbolică a acestui proiect: „Deschidem un nou capitol pentru a oferi iubitorilor de gastronomie un nou reper pentru a celebra talentele viticole”.

După ce criterii vor fi evaluate podgoriile

Pentru a clasa producătorii de vin, va utiliza cinci criterii esențiale, construite pentru a reflecta întregul proces de creație a unui vin. În primul rând, calitatea agronomiei urmărește „munca în vie” și modul în care podgoriile gestionează terenurile și vița. Un alt criteriu este stăpânirea tehnică în cramă, esențială în transformarea strugurilor în vin.

Identitatea vinului, care trebuie să surprindă caracterul său „inconfundabil”, este un element central, completat de echilibrul său, definit ca „promisiunea armoniei”. Al cincilea criteriu vizează consistența vinului pe mai multe recolte, un indicator important al seriozității și continuității producătorului. Evaluările vor fi efectuate de experți angajați direct de Michelin, pentru a asigura „independența” procesului. „Este o abordare care nu pretinde a fi exhaustivă”, a mai precizat Gwendal Poullennec, potrivit Libertatea.ro.

Unde vor fi acordați primii „ciorchini” și când vor fi anunțați

Primele distincții vor viza două dintre cele mai importante regiuni viticole ale lumii: Bordeaux și Burgundia. Rezultatele vor fi publicate în 2026, în cadrul a două evenimente separate, ale căror date exacte urmează să fie comunicate. După aceste lansări, ghidul are în vedere extinderea selecției către alte regiuni din Franța și ulterior la nivel internațional, proces care va continua gradual în anii următori.

Noua clasificare va fi disponibilă pe platformele digitale Michelin, în linie cu direcția de digitalizare adoptată de instituție. De altfel, diversificarea ghidului a accelerat în ultimii ani, mai ales după lansarea „cheilor Michelin” pentru hoteluri. Chiar dacă pare un pas nou, legătura dintre Michelin și are rădăcini vechi: încă din 1900, primele recomandări luau în calcul calitatea vinului servit, iar ulterior restaurantele cu stele erau adesea asociate cu propuneri de vinuri locale.