B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult

Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult

Iulia Petcu
02 dec. 2025, 21:06
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
sursa foto: freepik

Ghidul Michelin intră într-o nouă etapă a expansiunii sale și aduce în atenția publicului o distincție dedicată lumii vinurilor, un domeniu în continuă transformare. După ce a impus standarde solide în gastronomie și a redefinit clasificarea hotelurilor, celebra instituție lansează propriul sistem de evaluare pentru podgorii, într-un moment în care interesul pentru vinurile de calitate este tot mai mare. Anunțul marchează o schimbare importantă pentru sectorul viticol, dar și pentru consumatorii care caută repere de încredere.

Ce reprezintă noul sistem de „ciorchini” introdus de Michelin

Noul mecanism creat de ghidul Michelin își propune să stabilească o ierarhie clară între podgorii, inspirată de modelul care a consacrat evaluarea restaurantelor și hotelurilor. Sistemul se bazează pe trei niveluri: un ciorchine pentru producătorii considerați de „înaltă calitate”, două ciorchini pentru podgoriile catalogate drept „excelență” și trei ciorchini pentru cei apreciați ca „excepție”, potrivit AFP. În paralel, podgoriile care nu ating aceste niveluri vor putea primi mențiunea „recomandat”, menită să ofere un punct de orientare suplimentar pentru public.

Anunțul oficial a fost însoțit de declarația directorului ghidului Michelin, Gwendal Poullennec, care a subliniat dimensiunea simbolică a acestui proiect: „Deschidem un nou capitol pentru a oferi iubitorilor de gastronomie un nou reper pentru a celebra talentele viticole”.

După ce criterii vor fi evaluate podgoriile

Pentru a clasa producătorii de vin, Michelin va utiliza cinci criterii esențiale, construite pentru a reflecta întregul proces de creație a unui vin. În primul rând, calitatea agronomiei urmărește „munca în vie” și modul în care podgoriile gestionează terenurile și vița. Un alt criteriu este stăpânirea tehnică în cramă, esențială în transformarea strugurilor în vin.

Identitatea vinului, care trebuie să surprindă caracterul său „inconfundabil”, este un element central, completat de echilibrul său, definit ca „promisiunea armoniei”. Al cincilea criteriu vizează consistența vinului pe mai multe recolte, un indicator important al seriozității și continuității producătorului. Evaluările vor fi efectuate de experți angajați direct de Michelin, pentru a asigura „independența” procesului. „Este o abordare care nu pretinde a fi exhaustivă”, a mai precizat Gwendal Poullennec, potrivit Libertatea.ro.

Unde vor fi acordați primii „ciorchini” și când vor fi anunțați

Primele distincții vor viza două dintre cele mai importante regiuni viticole ale lumii: Bordeaux și Burgundia. Rezultatele vor fi publicate în 2026, în cadrul a două evenimente separate, ale căror date exacte urmează să fie comunicate. După aceste lansări, ghidul are în vedere extinderea selecției către alte regiuni din Franța și ulterior la nivel internațional, proces care va continua gradual în anii următori.

Noua clasificare va fi disponibilă pe platformele digitale Michelin, în linie cu direcția de digitalizare adoptată de instituție. De altfel, diversificarea ghidului a accelerat în ultimii ani, mai ales după lansarea „cheilor Michelin” pentru hoteluri. Chiar dacă pare un pas nou, legătura dintre Michelin și vin are rădăcini vechi: încă din 1900, primele recomandări luau în calcul calitatea vinului servit, iar ulterior restaurantele cu stele erau adesea asociate cu propuneri de vinuri locale.

Tags:
Citește și...
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Eveniment
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Eveniment
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Eveniment
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Eveniment
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Eveniment
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Eveniment
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
Eveniment
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi
Eveniment
A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Eveniment
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Eveniment
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Catalin Drula
Ultima oră
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:29 - Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
20:54 - Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
20:27 - Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
20:19 - Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
19:59 - Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
19:44 - Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
19:32 - Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
19:21 - A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi