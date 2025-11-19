Theo este o mare admiratoare a celebrei artiste Lady Gaga și recent a fost la , pentru a participa la unul dintre spectacolele acesteia. Cântăreața a fost însoțită de soțul ei, Anghel Damian, și de soacra sa, Monica, care a decis să-i ducă pe toți la o cină de lux într-un restaurant cu 2 stele Michelin.

Concertul Lady Gaga, o experiență de neuitat

„Am fost pentru Lady Gaga, a fost un concert extraordinar. Conceptual, probabil cel mai bun artist din lume”, a spus Theo pe Instagram Story.

Cântăreața a apreciat spectacolul pentru efectele vizuale, coregrafie și sonorizare, iar prezența la concert a fost un prilej de distracție și relaxare alături de cei dragi.

Experiența la restaurantul de lux

După concert, cei doi soți au fost duși de Monica la un restaurant cu 2 stele Michelin. Theo Rose a fost servită cu feluri de mâncare sofisticate, însă experiența nu a fost tocmai pe gustul ei, fiind o mare fană a mâncărurilor tradiționale românești.

„Soacra mea ne-a dus la un restaurant cu stele Michelin, două stele Michelin. Ne-am dus acolo, eu știam la ce să mă aștept. Am încercat să fac o figură și să schimb cumva treaba, mai era un chinezesc aici și tot am sperat că poate, poate mutăm rezervarea și mănânc și eu ceva omenește. În fine…

Ne-a luat iepuri, chestii, lobster, tot felul de nevertebrate d-astea. Înainte de toate lucrurile astea, au adus niște pâine cu unt. Anghel cu Monica râdeau de mine că mie ce mi-a plăcut cel mai mult de la restaurantul acesta cu stele Michelin a fost untul. Într-adevăr, untul foarte bun, sărat, galben, cum trebuie să arate untul, ca la mama lui. Foarte bun, pâinea proaspătă, tot ce trebuie! Am numai recenzii pozitive la acest restaurant.

Foarte bun restaurant aveți! Iepurele… cred că sărise mult înainte să îl puneți pe tigaie, în rest, foarte bune pâinea cu untul, extraordinare!”, a povestit Theo cu sinceritate.

Pasiunea pentru vin și detalii gastronomice

Pe lângă pâine și unt, Theo Rose a apreciat și vinul servit la cină. „Am băut un pahar de vin, riesling, am făcut poză la etichetă. Am zis că nu se poate. Am căutat eu, am văzut că n-am eu relații în România pentru un așa vin. Nu l-am găsit pe nicăieri pe unde cunosc eu. A zis Monica, că se descurcă ea să îl aducă din străinătate. Mă bazez pe ea. Vinul a fost corect. Deci vinul și cu pâinea și untul la restaurantul ăsta extraordinare, nu se poate!”, a mai spus artista.