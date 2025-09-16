Nu ai primit bon fiscal? ANAF pregătește o aplicație pentru reclamații

Românii vor avea, în curând, la dispoziție o aplicație prin care pot verifica primite în restaurante și pot sesiza direct Fiscul atunci când acestea nu sunt emise corect.

Anunțul a fost făcut de președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, care spune că fenomenul lipsei bonului fiscal este mult mai răspândit decât s-ar crede.

De ce pregătește ANAF o aplicație pentru verificarea bonurilor

Adrian Nicușor Nica, șeful ANAF, a explicat că în foarte multe , atunci când clienții plătesc cash, ospătarii nu eliberează bon fiscal, ci doar o simplă notă de informare. „Plătești banii și chelnerul repede pleacă cu nota”, a spus acesta, subliniind că este o practică răspândită și dăunătoare pentru bugetul statului.

În acest context, ANAF lucrează la o aplicație inspirată din modelul implementat în Grecia. Prin intermediul ei, românii vor putea scana bonul primit și afla instant dacă acesta este fiscalizat. Mai mult, utilizatorii vor avea posibilitatea de a sesiza instituția în cazul în care descoperă nereguli.

Cum va funcționa aplicația și ce vor putea face clienții

Potrivit declarațiilor lui Nica, aplicația va fi simplu de utilizat. Fiecare bon va avea un cod ce poate fi scanat cu telefonul mobil, iar aplicația va confirma dacă tranzacția a fost raportată către ANAF. În lipsa unei astfel de validări, utilizatorii vor putea transmite rapid o sesizare.

Oficialul ANAF a subliniat că ideea nu este doar de a pedepsi , ci și de a încuraja respectarea legii. „Poate o să crească numărul de bonuri fiscale”, a spus Nica, menționând că el însuși a testat practica în restaurante, ca simplu client, și a constatat probleme, potrivit .

Ce impact ar putea avea măsura asupra restaurantelor

Anunțul a stârnit deja discuții aprinse în mediul , unde mulți patroni se tem că noile verificări ar putea descuraja clienții sau ar crește presiunea asupra personalului. În același timp, consumatorii ar putea deveni mai vigilenți, ceea ce ar pune capăt obiceiului de a încasa bani „la negru”.

„Acum, nu știu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă dați dumneavoastră public”, a glumit președintele ANAF, sugerând că reacțiile din industrie nu vor întârzia să apară.

Cum vrea ANAF să combată mica evaziune fiscală din piețe și de pe litoral

Întrebat de jurnaliști despre din piețe sau de pe litoral, Nica a precizat că ANAF desfășoară deja acțiuni constante prin structurile de antifraudă. El a dat exemplul controalelor la saloanele de nunți, foarte mediatizate recent.

„ANAF nu își propune să verifice mirii, nu își propune să verifice darul de nuntă, nu își propune să strice nunți și petrecerile românilor”, a declarat acesta. Scopul real este ca organizatorii de evenimente și beneficiarii veniturilor să își declare sumele încasate și să plătească taxele corespunzătoare.

Vor fi afectați mirii și invitații de la evenimente

Unul dintre subiectele delicate este cel al nunților și petrecerilor private. Mulți români s-au întrebat dacă ANAF ar putea ajunge să verifice sau să intervină în desfășurarea evenimentelor. Nica a fost categoric: mirii și invitații nu vor fi deranjați.

Instituția urmărește strict operatorii economici care încasează sume importante, dar nu le declară. „ANAF își propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare și cu ajutorul părinților să își plătească nunta”, a subliniat președintele instituției.

Ce urmează pentru contribuabili și pentru instituție

Aplicația anunțată ar putea fi lansată în perioada următoare, iar autoritățile speră că implicarea cetățenilor va face diferența în lupta împotriva evaziunii fiscale. Dacă inițiativa va funcționa, numărul bonurilor nefiscalizate ar trebui să scadă considerabil.

„Și eu sunt cetățean al României și merg la restaurant. Am făcut acest test chiar de când sunt președinte ANAF”, a spus Nica.